Kelemen Hunor nu are încredere în Ludovic Orban: Nu am promis sprijin. Nivelul încrederii e scăzut între PNL și UDMR

Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat joi, la Parlament, dupa negocierile cu liberalii pentru votul la învestirea guvernului Ludovic Orban, ca maghiarii nu au promis sustinere, ca increderea e scazuta intre PNL si UDMR si a prezentat o lista de conditii:

„Am discutat de modificarile care trebuie facute la OUG 114, suntem foarte aproape sa vedem lucrurile asemanator. Am discutat de OUG, am cerut fara OUG pe legile justitiei, fara OUG pe sistemul electoral si fara asumarea raspunderii in fata Parlamentului, sa nu schimbam legea electorala prin interventia guvernului. E nevoie de 6% din PIB pe educatie”, a zis liderul UDMR. „Nu am promis sprijin, am spus ca vom discuta cu grupurile noastre parlamentare saptamana viitoare, pentru ca increderea intre PNL si UDMR e la un nivel scazut”, a adaugat liderul UDMR.

