Kendrick Lamar, Supergrass şi Lana Del Rey printre numele incluse în lineup-ul festivalului Glastonbury

Kendrick Lamar, Supergrass şi Lana Del Rey se numără între cele 90 de noi nume incluse în lineup-ul festivalului Glastonbury, care urmează să aibă loc în ultimul weekend din luna iunie şi unde capete de afiş sunt Paul McCartney şi Taylor Swift, potrivit news.ro.

Dua Lipa, Pet Shop Boys, Mabel şi AJ Tracey se numără între noii artişti anunţaţi, care se alătură unora ca TLC, Diana Ross, Noel Gallagher şi Fat Boy Slim.

Emily Eavis, reprezentanta festivalului, a spus că organizatorii speră ca evenimentul să aibă loc conform planului, având în vedere pandemia de COVID-19.

„În situaţia actuală, încă muncim din greu pentru a organiza ediţia aniversară în iunie şi suntem foarte mândri de lista pe care am făcut-o în ultimul an. Nimeni nu are un bol de cristal pentru a vedea exact cum vom fi peste 15 săptămâni de acum, dar ţinem pumnii că vom fi aici, la Worthy Farm pentru cel mai mare show de pe Pământ”, a spus ea.

Numeroase turnee şi festivaluri, cu artişti ca The Who, BTS, Green Day, Miley Cyrus şi Madonna, a fost amânate sau anulate din cauza COVID-19.

Este posibil ca Live Nation, unul dintre cei mai mari promoteri de concerte şi turnee din lume, să renunţe la evenimentele programate pentru următoarea perioadă.

Echipa Glastonbury speră ca festivalul să aibă loc aşa cum a fost programat. Pe 24 iunie, la debutul festivalului, sunt aşteptaţi 175.000 de oameni.