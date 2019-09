Kevin Magnussen a pierdut puncte pe circuitul de la Singapore din cauza unei pungi din plastic

Danezul Kevin Magnussen de la Haas a ratat posibilitatea de a se lupta pentru puncte la Singapore din cauza unei pungi de plastic, probabil un ambalaj de sandviş, care s-a prins de aripa faţă a monopostului său, informează motorsport.com, potrivit news.ro.

Incidentul s-a petrecut în timpul rulării în urma safety car-ului, la a treia şi ultima intrare a acestuia, la cursa de duminică. Punga s-a prins în partea stângă a aripii faţă şi a afectat aerodinamica maşinii. Prezent mai tot timpul între primii zece piloţi, Magnussen a început să piardă teren din acest motiv, fiind mai lent cu patru secunde pe tur, ceea ce i-a făcut pe inginerii echipei să-l cheme la boxe.

"A fost după ultimul restart, când dintr-odată a devenit lent. A trecut pe lângă noi de câteva ori şi am verificat aripa deoarece unul dintre ingineri a spus că pierdea apăsarea aerodinamică pe faţă şi noi am crezut că aripa era ruptă. Dar Kevin a spus că nu a lovit nimic şi nici noi nu am văzut nimic la aripă. De aceea am făcut un pitstop. Pierdea aşa multă apăsare aerodinamică încât l-am chemat la boxe, i-am pus penuri noi şi am scos punga. Pneurile se uzau, nu avea rost să-l mai lăsăm pe pistă. Cu un nou set de pneuri, am putut face un tur bun şi am văzut ce era. Avem punga", a declarat Gunther Steiner, team principal al Haas.

Cu noul set de pneuri, Magnussen a stabilit cel mai rapid tur al cursei de la Singapore, dar nu va primi punctul bonus pentru că nu a terminat în Top 10. Danezul s-a clasat pe ultimul loc dintre cei 17 piloţi care au încheiat marele premiu asiatic.

Cursa de la Singapore a fost câştigată de germanul Sebastian Vettel de la Ferrari.