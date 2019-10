Khabib Nurmagomedov, luptător UFC: 'Din punct de vedere financiar, desigur că aș lupta cu McGregor'

Luptătorul UFC, Khabib Nurmagomedov, campionul categoriei ușoare, a declarat recent că singurul motiv pentru care ar accepta o luptă cu irlandezul, Conor McGregor, ar fi câștigul financiar. Luptătorul dagestanez a mai spus că McGregor va trebui să își câștige șansa la centură, anunță MEDIAFAX.

”Tony Ferguson merită mult mai mult o șansă la centură. Trebuie să le dăm oamenilor ceea ce merită. Ferguson are 12 meciuri câștigate. A câștigat șansa la centură. Conor trebuie să se oprească din a mai bate oameni bătrâni. McGregor trebuie să revină și să își aștepte rândul, dar, din punct de vedere financiar, desigur că aș lupta cu McGregor. Din punct de vedere sportiv, am depășit această etapă, nu mai am nimic de dovedit. Aș lupta cu McGregor pentru a-mi dezvolta proiectele din agricultură”, a spus, recent, Khabib Nurmagomedov, conform Express.

Luptătorul în vârstă de 30 de ani ar putea lupta, la începutul anului viitor, cu Tony Ferguson, care are 12 lupte consecutive câștigate. Aceeași sursă precizează că oficialii UFC vor ca Nurmagomedov să revină în ring, în luna februarie sau martie.

În același timp, McGregor ar putea reveni și el la începutul anului următor, acest lucru fiind susținut atât de irlandez, cât și de președintele UFC, Dana White.