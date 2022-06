Kievul a salutat 'poziţia lucidă' a NATO cu privire la Rusia

Kievul a salutat miercuri ''poziţia lucidă'' a NATO cu privire la Rusia, calificată drept ''ameninţare directă'' de secretarul general al Alianţei, Jens Stoltenberg, şi "deciziile sale esenţiale" asupra susţinerii Ucrainei şi lansării procesului de aderare a Finlandei şi Suediei la organizaţia militară, informează AFP şi Reuters.

"Astăzi, la Madrid, NATO a demonstrat că poate să ia decizii dificile, dar esenţiale", şi-a exprimat mulţumirea pe Twitter şeful diplomaţiei ucrainene Dmitro Kuleba, salutând "poziţia lucidă" a organizaţiei asupra Rusiei şi "poziţia sa puternică" asupra Ucrainei, care "va contribui la protejarea securităţii şi stabilităţii euro-atlantice".

Noul concept strategic adoptat miercuri de liderii statelor membre ale NATO, la summitul lor de la Madrid, cataloghează Rusia drept ''cea mai semnificativă şi directă ameninţare'' pentru NATO. Conform acestui nou concept strategic, valabil pentru următorii zece ani, NATO nu mai vede Rusia ca pe un partener strategic, dar Alianţa ''nu caută confruntarea şi nu reprezintă o ameninţare'' pentru Rusia.

Andrii Iermak, şeful administraţiei prezidenţiale ucrainene, a salutat la rândul său mesajul pe care NATO l-a transmis Rusiei. "Rusia nu va învinge Ucraina - Rusia va fi învinsă. Acesta este mesajul statelor membre ale NATO, subliniat în mod repetat la summit. Ucraina şi aliaţii săi trebuie să câştige lupta pentru democraţie", a scris Iermak pe Twitter.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a spus miercuri liderilor statelor NATO că ţara sa are nevoie de mai multe arme şi de bani, circa 5 miliarde de dolari pe lună, pentru a se apăra în faţa agresiunii Rusiei, el susţinând că ambiţiile Moscovei nu se opresc la Ucraina, potrivit Agerpres.ro.

NATO a invitat Suedia şi Finlanda să devină membre ale alianţei militare, potrivit unei declaraţii făcute publice miercuri, la summitul Alianţei Nord-Atlantice de la Madrid.

Today in Madrid, NATO proved it can take difficult, but essential decisions. We welcome a clear-eyed stance on Russia, as well as accession for Finland and Sweden. An equally strong and active position on Ukraine will help to protect the Euro-Atlantic security and stability.