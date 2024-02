FOTO-VIDEO Kievul afirmă că Rusia a lansat peste 8.000 de rachete şi 4.630 de drone

Apărarea aeriană ucraineană a doborât 3.605 dintre drone, a spus el la televiziune schiţând amploarea atacului aerian al Rusiei asupra Ucrainei în cei doi ani de război de la invazia la scară largă din 24 februarie 2022.

Ihnat a declarat că mici echipe mobile de vânători de drone doboară acum majoritatea dronelor trase asupra Ucrainei, inclusiv dronele Shahed de fabricaţie iraniană, iar rata lor de succes este ridicată.

În cel mai recent atac, din noaptea de joi spre vineri, opt din cele 10 drone lansate de Rusia au fost doborâte deasupra a patru regiuni ucrainene, a declarat Ihnat.

❗️Consequences of the #Russian night attack on #Odessa . Threepeople died. Rescuers are working there now. pic.twitter.com/D4KdDjGY3f

După doi ani de război, Moscova controlează aproape o cincime din teritoriul ucrainean, inclusiv peninsula Crimeea pe care a anexat-o în 2014, deşi liniile de front au stagnat în mare parte în ultimele 14 luni.

Apărarea Ucrainei a fost întărită de livrările de sisteme avansate de apărare aeriană de la aliaţii occidentali, inclusiv de rachetele Patriot din SUA. Ihnat nu a furnizat cifrele globale pentru această asistenţă, dar oficialii ucraineni au declarat în repetate rânduri că au nevoie de mai multe arme din străinătate pentru a susţine efortul de război. De asemenea, numărul total al victimelor militare ucrainene nu este făcut public într-un război care a ucis sau a rănit sute de mii de oameni, a distrus oraşe, localităţi şi sate, a forţat milioane de oameni să îşi părăsească locuinţele şi a pus alte sute de mii sub ocupaţie.

Ihnat a declarat că Rusia a prioritizat în această iarnă ţinte precum instalaţiile agricole, infrastructura portuară, producţia de armament şi sectorul de petrol şi gaze - o schimbare de tactică după ce iarna trecută s-a concentrat în principal asupra sistemului energetic, provocând pene de curent prelungite pentru milioane de oameni.

Rusia susţine că trage doar asupra ţintelor militare, dar a recunoscut că a vizat infrastructura energetică.

In Dnipro, a Russian drone hit an apartment building



Searches for people under the rubble are still ongoing. pic.twitter.com/c826tcBJeA