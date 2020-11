Kingfisher cumpără NeedHelp - Tranzacție de 10 milioane de euro

Kingfisher, al doilea mare lanţ de magazine de bricolaj din Europa, a anunţat miercuri că va plăti aproximativ zece milioane de euro în numerar pentru achiziţionarea platformei online NeedHelp, pentru a-şi extinde serviciile către clienţi şi a-şi spori capacităţile digitale, transmit Reuters şi site-ul lse.co.uk.

NeedHelp este o platformă online care conectează clienţii ce au nevoie de ajutor pentru renovarea locuinţelor cu profesionişti şi alţi experţi calificaţi, fie direct în magazine sau online. Guillaume de Kergariou, care a înfiinţat NeedHelp în Franţa în 2014, a reinvestit câştigurile obţinute în urma vânzării într-o participaţie de 20% în afacere, astfel încât Kingfisher va deţine restul de 80%.

Guillaume de Kergariou va rămâne directorul general al platformei, pentru a conduce echipa şi a creşte afacerea, a informat grupul britanic Kingfisher.NeedHelp operează şi în Elveţia, Germania, Belgia, Austria şi Olanda, dar furnizează de asemenea servicii clienţilor în peste 500 de magazine, inclusiv ale subsidiarelor franceze a Kingfisher, Castorama şi Brico Depot.La Bursa de la Londra, acţiunile Kingfisher au scăzut miercuri dimineaţă cu 0,3%, la 276,80 penny.Kingfisher a anunţat recent că profitul său a urcat cu 23%, în primul semestru din 2020, după ce criza provocată de pandemia de coronavirus (COVID-19) i-a stimulat pe consumatori să redescopere bucuria renovării locuinţelor.În perioada aprilie-iulie 2020, vânzările la magazinele deschise de peste un an au crescut cu 19,5%, iar în perioada 1 august - 20 septembrie au urcat cu 16,6%.De asemenea, criza a majorat vânzările online, Kingfisher raportând o creştere de 164% în primul semestru din 2020.În primele şase luni din acest an, profitul ajustat înainte de taxe a urcat la 415 milioane de lire sterline (531 milioane de dolari), depăşind aşteptările analiştilor, cu mult peste nivelul de 37 milioane de lire sterline înregistrat în perioada similară din 2019.Vânzările totale au scăzut cu 1,3%, la 5,92 miliarde de lire sterline, reflectând impactul pandemiei în primul trimestru, când s-au închis magazinele.Kingfisher deţine brandurile B&Q şi Screwfix în Marea Britanie, Castorama şi Brico Depot în alte state europene, inclusiv România.Brico Depot România, parte a grupului Kingfisher, are în prezent o reţea de 15 magazine. Începând cu luna decembrie 2017, Kingfisher a achiziţionat întreaga reţea de magazine Praktiker România.