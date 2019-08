Kîrgîzstan-ul e în pragul războiului civil. Pentru a II-a zi consecutiv comandouri ale forțelor speciale iau cu asalt reședința fostului președinte (VIDEO)

Nou asalt al forţelor speciale kîrgîze în vederea arestării fostului preşedinte Almazbek Atambaiev.

Forţele speciale kîrgîze au lansat joi un nou asalt în vederea arestării fostului preşedinte Almazbek Atambaiev, după eşecul unei prime operaţiuni, soldate cu un mort, alimentând temeri cu privire la izbucnirea unui război civil în această ţară din Asia Centrală zguduită deja de două revoluţii, în 2005 şi 2010, relatează AFP preluat de agerpres.

La o zi după un prim raid care s-a transformat în bătaie, 1.000 de membri ai forţelor de securitate au revenit la reşedinţa fostului şef al statului, inculpat de corupţie şi aflat în conflict cu succesorul său, potrivit deputatei Irina Karamuşkina, o aliată a lui Altambaiev.

Tot atâţia susţinători ai lui Altambaiev îi apărau casa, în satul Koi-Taş, în apropiere de capitala ţării, Bişkek, a precizat ea. ”Ei sunt pregătiţi să-l apere pe fostul preşedinte până la capăt”, a avertizat deputata.

Almazbek Atambaiev, în vârstă de 62 de ani, preşedinte din 2011 până la sfârşitul lui 2017, a fost inculpat în iunie de corupţie de către justiţia kîrgîză. Imunitatea sa, de fost preşedinte, a fost ridicată de către deputaţi.

Fostul şef al statului este suspectat de ”achiziţionare ilegală de pământuri” şi de eliberarea unui membru al unui clan mafiot, acuzaţii pe care acesta le-a denunţat drept o manevră politică a noului preşedinte, rivalul său Sooronbai Jeenbekov.

La finalul mandatului său, Almazbek Atambaiev a reuşit, prin manevre politice, să impună candidatura lui Sooronbai Jeenbekov, la acea vreme protejatul său, însă relaţiile între cei doi s-au degradat rapid.

Conflictul lor personal alimentează de-acum temeri cu privire la izbucnirea unor tulburări grave în această fostă republică sovietică din Asia Centrală, afectată de tensiuni etnice frecvente.

”MĂSURI IMEDIATE”

Asaltul de miercuri a condus la violenţe. Un corespondent AFP i-a văzut pe poliţişti şi sute de susţinători ai lui Altambaiev aruncând cu pietre unii în alţii, în timpul înfruntării la Koi-Taş. Susţinători ai lui Altambaiev au dezarmat şi bătut oameni din cadrul forţelor speciale, pe care i-au luat după aceea ostatici, în timp ce alţi susţinători încercau să-i apere.

Un membru al forţelor speciale a fost ucis, iar şeful poliţiei provinciei Ciui (nord) a fost rănit grav. Potrivit procurorului general, 23 de civili şi 24 de membri ai forţelor de ordine au fost spitalizaţi. Ministerul Sănătăţii a precizat joi că unii dintre civili prezentau răni împuşcate.

Preşedintele Jeenbekov şi-a scurtat concediul pentru a se întoarce la Bişkek. El a ţinut joi dimineaţa o reuniune de urgenţă a Consiliului Naţional kîrgîz de Securitate, în care l-a acuzat pe Atambaiev că a ”călcat în picioare în mod grosolan” Constituţia opunându-se forţelor de ordine.

El i-a îndemnat pe membrii Consiliului, înre care se află şi ministrul de Interne, procurorul general şi şeful serviciilor speciale, să ia ”măuri imediat” vizând apărarea legii, păcii şi securităţii în ţară.

La rândul său, Atambaiev, care consideră acuzaţiile formulate împotriva sa ”absurde”, şi-a anunţat intenţia de a nu abandona, declarându-se pregătit ”să rămână în picioare până la sfârşit” şi de a se opune arestării sale.

Poporul kîrgîz ”nu va trăi niciodată în genunchi, nu va mai fi niciodată o turmă de oi, nu va mai fi niciodată sclavul unui clan conducător”, a declarat el.

În iunie, Altambaiev s-a dus în Rusia, o ţară aliată a Kîrgîzstanului, pentrua fi primit de Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin şi-a exprimat atunci îngrijorarea faţă de posibile tulburări şi îndemna la ”stabilitate politică” într-o ţară în care au loc crize recurente.

”Din nefericire, conflictul a atins în ultimele zile un prag periculos”, a avertizat joi şeful serviciului rus de informaţii externe (SVR) Serghei Narîşkin, citat de agenţia publică de presă RIA Novosti.

Analistul politic Azim Azimov, un blogger video, afirmă că se teme de ”un conflict civil (...), dacă cele două părţi decid să meargă până la capăt”. ”Acesta este finalul potenţial cel mai înfricoşător”, a avertizat el.

