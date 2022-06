FOTO - Prezenți în Spania cu ocazia summitului NATO, Klaus și Carmen Iohannis au mai bifat o vizită într-un loc important: cum s-a îmbrăcat soția președintelui

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, în urma unei vizite la Centrul Satelitar al Uniunii Europene, că realizările acestui centru sunt "impresionante". "(...) analiza sa valoroasă, de încredere, a datelor satelitare ajută Uniunea Europeană şi statele membre să facă faţă mai bine provocărilor de securitate actuale", a afirmat Iohannis, informează News.ro.

Iohannis a afirmat, într-un mesaj pe Twitter, că vizita la Centrul Satelitar al Uniunii Europene a fost "o experienţă interesantă".

"Realizările Centrului sunt impresionante - analiza sa valoroasă, de încredere, a datelor satelitare ajută Uniunea Europeană şi statele membre să facă faţă mai bine provocărilor de securitate actuale, în special în această perioadă dificilă", a adăugat Iohannis.

Carmen Iohannis a purtat o rochie albă, în timp ce președintele a avut un costum albastru închis.

