Klaus Iohannis a EXPLODAT din cauza situației de la Ministerul de Finanțe: 'Pesediștii înainte de plecare au golit finanțele publice'

Președintele României, Klaus Iohannis, a explodat la ședința Guvernului Orban, acolo unde a fost invitat astăzi.

"Am aflat de la miniștri de situațiile pe care le-au găsit în ministere. Din păcate, cred că s-a încetățenit noțiunea de moștenire dezastruoasă. Am aflat de la ministrul de Finanțe că pesediștii înainte de plecare au golit finanțele publice și acum suntem în situația în care trebuie să vedem cu facem plățile. Va fi complicat să se închidă bugetul pe anul în curs și cum facem bugetul pe anul viitor. Am avertizat că pesediștii cheltuie banii românilor și nu rămâne nimic în urmă. Din fericire, acest guvern vine cu soluții", a declarat Klaus Iohannis la ședința de guvern.