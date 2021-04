Klaus Iohannis cere PNL să îi lase din brațe pe Costel Alexe şi Mihai Chirica / VIDEO

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, că "ar fi cazul" ca PNL să "reacţioneze politic" în ceea ce priveşte faptul că atât şeful CJ Iaşi, Costel Alexe, cât şi primarul Mihai Chirica sunt vizaţi de acuzaţii ale procurorilor.

Klaus Iohannis a fost întrebat, marţi, într-o conferinţă de presă, despre criteriile de integritate anunţate în campanie, în contextul în care şeful CJ Iaşi, Costel Alexe, şi primarul din Iaşi, Mihai Chirica, ambii de la PNL, sunt cercetaţi penal.

"Ar fi cazul să reacţioneze politic şi PNL, dacă nu o va face în următoarele zile, voi avea o discuţie pe această speţă", a replicat Iohannis.

Întrebat dacă vocea sa mai contează pentru PNL, în contextul în care şeful statului le-a cerut liberalilor să ia o decizie şi după apariţia acuzaţiilor la adresa lui Costel Alexe, Iohannis a răspuns: "Vom vedea".

Patru persoane au fost reţinute la Iaşi, iar alte şapte au fost puse sub control judiciar în dosarul DIICOT în care sunt cercetaţi mai mulţi funcţionari din cadrul Primăriei Iaşi în legătură cu concesionarea unui teren al primăriei. Pe tot parcursul nopţii de luni spre marţi, la sediile DIICOT şi Poliţiei Iaşi au avut loc audieri, în urma percheziţiilor pe care procurorii le-au făcut atât în Primăria Iaşi, cât şi în alte locaţii din oraş. Surse judiciare au precizat pentru Europa Liberă că primarul Iaşiului Mihai Chirica are calitatea de inculpat în acest dosar, după ce a fost audiat la DIICOT în cursul zilei de luni. El este acuzat de omisiunea sesizării, infracţiune pentru care Codul Penal prevede o pedeapsă cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau amendă. Aceleaşi surse au precizat că procurorul de caz nu a dispus măsuri preventive împotriva lui Chirica.

Fostul arhitect al oraşului Alexandru Mustiaţă, inspectorul Victor Gavriluţă de la Serviciul Cadastru din Primăria Iaşi, notarul Răzvan Ionuţ Costin şi Claudiu Asimionesei, proprietarul publicaţiei Bună Ziua Iaşi,au fost reţinuţi pentru 24 de ore, în timp ce alte şapte persoane au fost puse sub control judiciar pentru 60 de zile. Printre aceştia din urmă se numără Gabriel Harabagiu, un apropiat al primarului Iaşiului, Mihai Chirica. Harabagiu este în prezent city-manager al municipiului Iaşi.

Fostul ministru al Mediului Costel Alexe este urmărit penal de Direcţia Naţională Anticorupţie pentru luare de mită şi instigare la delapidare.