Klaus Iohannis, despre suspendarea analizei doctoratului lui Nicolae Ciucă: 'Principiul separației puterilor în stat este funcțional'

Președintele Klaus Iohannis nu a dorit, marți, într-o conferință de presă la Cotroceni, să comenteze faptul că un judecător a suspendat analiza doctoratului premierului Nicolae Ciucă pentru ”nevoia de stabilitate în conducerea executivă a statului”.

Întrebat dacă se mai respectă separația puterilor în stat în aceste condiții, Iohannis a spus: „Liberatatea presei, independenta justitiei, sunt elemente de baza intr-o democratie. Eu cred in ele, m-am implicat pentru ele, le-am promovat si cred ca am reusit impreuna si cu dvs sa ajungem in acest punct in care putem spune ca presa este libera si valorile in care credem sunt respectate. Una din aceste valori este independenta justitiei, drept pentru care si daca v-ati astepta sa comentez acasta hotarare nu o voi face pentru ca nu am comentat niciodata hotarari ale justitiei. Principiul separatiei puterilor in stat este functional in Romania”.