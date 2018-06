Klaus Iohannis i-a găsit funcție Laurei Codruța Kovesi: DEZVĂLUIRILE făcute de Șerban Nicolae

Senatorul PSD, Șerban Nicolae, a declarat că e posibil ca președintele Klaus Iohannis să o numească consilier prezidențial pe Laura Codruța Kovesi, pentru ca această să fie în stare de incompatibilitate cu funcția de procuror-șef al DNA și să astfel să nu mai fie nevoit să o revoce.

"Domnul Iohannis crede foarte tare în mecanismele de propagandă propriei, ofițerii acoperiți din presă. Cred că a sperat că Liviu Dragnea va fi condamnat, strada se va radicaliza și că va veni o doamna Prună care să emită decretul de revocare. Ce cred eu că se va întâmpla în perioada următoare. Eu cred că domnul Iohannis a amânat cât a putut de mult, nu a găsit o soluție la revocarea lui Kovesi. Există posibilitatea să o numească consilier prezidențial și să fie o stare de incomplatibilitate și să nu ma idea curs cererii ministrului Justiției. Eu nu cred că doamna Kovesi mai vrea să stea în postura de procuror. Eu am căutat în cariera sa un rechizitoriu făcut de-a lungul timpul, ca să văd și eu un text scris de domnia sa", a afirmat senatorul PSD, Șerban Nicolae, într-o emisiune difuzată miercuri seară de postul Antena 3.

Citește și: Televiziunea Română se apără și vine cu precizări în scandalul concedierii lui Dragoș Pătraru! De ce l-a demis pe realizatorul „Starea Nației”

Senatorul social-democrat a adăugat că este inadmisibil faptul că președintele Klaus Iohannis gândește în termeni politici, lucru care dăunează României.

"Domnul Iohannis gândește în termeni politici, ori nu are ce căuta asta într-o astfel de decizie. Niciodată nu are voie să spună e oportun acum. Dacă îți îndeplinești mandatul, atunci prezumția de loialitate e în contextul acesta, atunci nici prin cap nu ar trebui să îi treacă domnului Iohannis că face calcule politice. Din păcate, nimeni nu îl mai ia în serios. Avem o persoană în funcția de președinte al României, și nu e nicio bucurie pentru că nu am nicio satisfacție. (…) Acum România este în pericol, pentru că România e absentă la toate deciziile importante. (...) Pentru mine ca român situația este insuportabilă", a completat Nicolae.

Citește și: ŞOCANT! Soţia şi fiul jurnalistului Rareş Bogdan au fost atacaţi

Acesta a mai precizat că "este o catastrofă la DNA", în contextul achitărilor date de instanțe în ultima perioadă și că va fi realizat și un bilanț financiar pentru a vedea ce costuri au implicat aceste dosare.

"Eu cred că o va revoca (pe Laura Codruța Kovesi – n.r.). Cât de repede va căuta o ieșire, o soluție, aparent onorabilă. (...) Este o catastrofă la DNA, toate aceste veverițe, portocale, asta nu o spun eu, ci din ce discuții erau acolo, sunt desființate în instanță și lumea începe să reacționeze. O să facem și un bilanț financiar ca să ne lămurim cât a costat (...)", a conchis Șerban Nicolae.

Citește și: O importantă lege a primit votul final: Cum se vor plăti amenzile contravenţionale de acum încolo

Președintele Klaus Iohannis a evitat să anunțe, marți dimineața, ce va face cu privire la decretul de revocare a Laurei Codruța Kovesi, așa cum a cerut Curtea Constituțională a României (CCR), susținând că îl interesează prea puțin criticile aduse de Liviu Dragnea în acest sens.

CCR a motivat, la începutul lunii iunie, hotărârea prin care a constatat conflictul instituțional dintre Klaus Iohannis și ministrul Jutiției, cerându-i șefului statului să emită decretul de revocare din funcție a șefei DNA.

Citește și: Cătălin Tolontan, în „corzi”! I se cere o sumă astronomică .