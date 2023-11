Klaus Iohannis iese tare după criticile privind safari-ul african: Am pus România pe radarul african

Președintele României, Klaus Iohannis, reacționează la criticile privind deplsarea sa în Africa. „Prin acest turneu am repus România pe radarul african, am reluat ceea ce aproape se pierduse - o relație extrem de serioasă între România și parternerii africani”, spune Klaus Iohannis, la finalul turneului în Africa.

„Pentru România, această relație are un specific foarte aparte. Deja acum câteva decenii în România ne-am dat seama de valoarea deosebită a relației cu statele africane. Din păcate, în deceniile care au urmat Revoluției de la noi, această relație a fost aproape neglijată. Ne-am dat seama că aici s-a comis o eroare strategică în politica externă românească și am vvenit cu măsuri de corectare, cu o nouă strategiei pentru Africa. Această strategie vrea să exploateze oportunitățile, să consolideze parteneriatele, să deschidă noi sectoare de colaborare. Totuși, o strategie de acest tip și de o greutate extraordinară nu poate să fie implementată prin corespondență. Pentru a da greutate acestei strategii și pentru a atrăta că România e foarte serioasă și foarte angajată în a revigora aceste paertemneriate am decis să fac un turneu african. Am găsit deschidere, chiar parteneri bucuroși că reluăm această relație, am găsit oportunități concrete de colaborarer. Aș putea să spun, fără a exagera, prin acest turneu am repus România pe radarul african, am reluat ceea ce aproape se pierduse - o relație extrem de serioasă între România și parternerii africani”, spune Klaus Iohannis, la finalul turneului în Africa.

El afirmă că strategia nu va avea urmări pozitive doar pentru România, ci pentru relația dintre UE și statele africane.

„Relațiile dintre Europa și Africa sunt vechi de secole. Aceste relații s-au schimbat între timp, au devenit relații de tip nou și în ultimele decenii întreaga lume și-a dat seama de oportunitățile care se găsesc în colab cu Africa și de șansele pe care le avem dintr-o astfel de colaborare. Aceste colaborări au fost intensificate, diversificate din partea UE, din partea altor actori și încet-încet în Europa ne-am dat seama că aici, în Africa, avem oportunități foarte bune pentru a dezvolta relația noastră. Aceste oportunități nu se referă doar la partea economică, chit că aceasta e foarte importantă, se refertă în același fel la proceduri diplomatice - putem împreună să intervenim pentru a păstra pacea sau pentru a readuce pacea. Avem șanse foarte bune să colaborăm în planul Națiunilor Unite”, încheie Iohannis.