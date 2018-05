Klaus Iohannis intervine în SCANDALUL PENAL dintre Ludovic Orban și Viorica Dăncilă: 'Nu vreau să apară că aș putea sau aș vrea să influențez ancheta' - VIDEO

Klaus Iohannis a anunțat, luni seara, că nu vrea să comenteze plângerea penală pe care Ludovic Orban, președintele PNL, a făcut-o împotriva premierului Viorica Dăncilă și a șefului PSD, Liviu Dragnea.

”Am observat această preocupare şi am analizat chestiunea şi am ajuns la concluzia pe care pot să v-o spun acum, o concluzie care rămâne valabilă cel puţin câteva zile sau săptămâni: am decis să nu comentez în niciun fel, nici sesizarea depusă de domnul Orban, nici interpretările care de o anumită parte politică s-au făcut cu foarte multă, aproape, isterie, nici demersurile propriu-zise. În niciun caz nu vreau să apară impresia la unii sau la alţii că prin declaraţiile pe care le fac aş putea sau aş vrea să influenţez ancheta. Nu fac nicio declarație pe acest subiect. Mutarea ambasadei nu are nicio treabă cu procuroii, e o decizie pe care o voi lua eu după analiză. Nu am citit demersul lui Orban și nu pot să îl comentez.”, a spus Klaus Iohannis.

