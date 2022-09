Klaus Iohannis l-a sunat pe președintele Bulgariei: Discuții despre problema momentului în UE

Preşedintele Klaus Iohannis a avut, joi, o discuţie telefonică cu preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, despre priorităţile bilaterale româno-bulgare şi europene, cu accent pe securitatea energetică şi interconectivitate.

„Am avut o conversaţie telefonică foarte bună astăzi cu preşedintele Bulgariei, Rumen Radev”, a transmis preşedintele Klaus Iohannis pe Twitter.

Potrivit preşedintelui, discuţiile au vizat priorităţile noastre bilaterale româno-bulgare şi europene, cu accent pe securitatea energetică şi interconectivitate.

I had a very good phone ???? conversation today with President Rumen Radev @PresidentOfBg on our bilateral ???????? - ???????? and European ???????? priorities with a focus on energy security and interconnectivity.