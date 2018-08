Klaus Iohannis, MESAJ pe Twitter după anunțul morții lui Kofi Annan: A fost un lider vizionar, o inspirație pentru noi toți

Președintele României, Klaus Iohannis, a transmis, sâmbătă, un mesaj pe Twitter, după anunțul morții lui Kofii Annan, precizând că a fost un lider cu viziune și o sursă de inspirație.

"Astăzi l-am pierdut pe Kofi Annan, fost secretar general al ONU şi laureat al Premiului Nobel. A fost un lider vizionar, o inspirație pentru noi toți sa continuăm să lucrăm pentru o lume mai paşnică. Eforturile sale de a reforma ONU nu vor fi uitate. Condoleanţe sincere familiei sale", a scris Klaus Iohannis.

Kofi Annan, primul african care a ocupat funcția de secretar general al ONU, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, a decedat sâmbătă, la vârsta de 80 de ani, au anunțat diplomați internaționali, potrivit postului BBC News, citate de Mediafax.

We lost Kofi Annan today, former UN Secretary General and Nobel Prize Laureate. He was a visionary leader, an inspiration for all of us to continue to work towards a more peaceful world. His efforts to reform the UN will not be forgotten. Heartfelt condolences to his family.