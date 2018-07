Klaus Iohannis 'mitraliază' legile justiţiei concepute de PSD-ALDE, după opinia Comisiei de la Veneţia (VIDEO)

Preşedintele Klaus Iohannis critică în termeni duri legile justiţie şi Coaliţia PSD-ALDE, după opinia emisă de Comisia de la Veneţia. Preşedintele cere rediscutarea în Parlament a legilor.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, că România este într-o situaţie delicată numai şi numai din cauza modului în care coaliţia majoritară a ştiut să legifereze, într-un mod lipsit de transparenţă, prin care, în ciuda tuturor criticilor, de la experţi, din sistem, de la partenerii externi, au legiferat cum au dorit şi au legiferat prost, iar rezultatul în ceea ce priveşte justiţia este îngrijorător.

"Tema acestei declarații de presă o reprezintă, cum sigur ați bănuit, legile justiției, care au devenit cel mai dezbătut subiect public de când PSD se află la guvernare, ceea ce spune totul despre prioritățile acestui partid.

Au început cu celebra OUG 13 și au continuat cu modificările legilor în Parlament. Suntem într-o situație delicată, și asta numai și numai din cauza modului în care Coaliția majoritară a știut să legifereze într-un mod lipsit de transparență, într-un mod prin care, în ciuda tuturor criticilor, venite și de la experți, și din sistem, de la procurori, de la judecători, de la ONG-uri, de la partenerii noștri, că nu suntem singuri în lume. Avem parteneri, în Uniune, în lume. Deci, cu toate că au fost nenumărate semnale de atenționare, inclusiv din CSM, care răspunde de independența justiției, au legiferat cum au dorit și cum m-am exprimat acum câteva zile: legiferează prost! Calitatea legiferării este proastă și rezultatul este foarte, foarte îngrijorător.

Timp de un an și jumătate, prin implicarea exemplară a românilor, care au ieșit în stradă și au spus cu voce tare că așa nu este bine, prin eforturile opoziției și prin efortul meu, al Președintelui, am reușit până acum să ferim legile justiției de cele mai nocive modificări.

Legile adoptate în Parlament au fost supuse controlului constituțional și prin inițiativa mea, și a opoziției, și până acum deja Curtea Constituțională a găsit în patru ocazii diferite neconcordanțe între legile justiției și Constituție, trimițând legile înapoi în Parlament pentru o necesară corectură și punere de acord cu Legea fundamentală.

Mai mult, asupra acestor legi s-a pronunțat, la solicitarea mea, și Comisia de la Veneția. A emis o opinie preliminară, care arată fără echivoc - deci, fără echivoc! - că modificările afectează independența sistemului de justiție, afectează încrederea cetățenilor în justiție, afectează eficiența actului de justiție și au un impact negativ asupra luptei anticorupție.

De fiecare dată când România a avut nevoie de sprijin și de un punct de referință puternic în ceea ce privește standardele constituționale și consolidarea statului de drept, Comisia de la Veneția și-a arătat disponibilitatea totală de a sprijini România în construirea unei democrații solide.

Concluziile Comisiei de la Veneția sunt extrem de îngrijorătoare!

Nu vreau să le expun acum pe toate. Documentele există, ele sunt disponibile pentru publicul general, dar vreau să dau un singur exemplu grăitor în acest sens. Comisia de la Veneția spune că ansamblul modificărilor aduse legilor justiției afectează independența procurorilor și judecătorilor. Ori așa ceva în România nu trebuie să se întâmple!

Independența procurorilor și judecătorilor reprezintă fundamentul unei justiții corecte, iar de la acest principiu nu se poate în niciun caz să abdicăm.

Este așadar foarte clar că legile justiției trebuie revizuite și îmbunătățite urgent în Parlament, astfel încât impactul negativ asupra sistemului să fie redus la un minim.

România este membru cu drepturi depline în Uniunea Europeană, dar din acest statut, evident, derivă și o serie de obligații, inclusiv în ceea ce privește funcționarea justiției, funcționarea integrată a justiției din România în spațiul european de justiție.

Este imposibil să construim un sistem de justiție care contravine normelor europene. Este imposibil să construim un sistem de justiție care ignoră valorile europene. Ori o nesocotire a concluziilor Comisiei de la Veneția ar însemna exact acest lucru. Ar echivala cu o îndepărtare de facto a României de la valorile de bază europene.

Corelarea prevederilor celor trei legi cu opiniile Comisiei de la Veneția ne va ajuta, în schimb, să păstrăm nealterate valorile esențiale ale democrației - independența justiției, cooperarea loială între puterile statului și statul de drept.

În ceea ce privește demersurile făcute de mine, ca Președinte, reamintesc că am cerut în mod repetat reexaminarea acestor legi de către Parlament, am trimis sesizări Curții Constituționale și, cum am spus înainte, am sesizat Comisia de la Veneția. După finalizarea tuturor procedurilor posibile de contestare, Președintele României este, însă, cel care trebuie să promulge legea.", declarat Iohannis.