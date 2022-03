Klaus Iohannis: 'Peste 63.000 români au murit în pandemie / Le mulțumesc românilor care au respectat regulile' (video)

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, vineri, la Palatul Cotroceni, că se va ridica starea de alertă la nivel național după 8 martie și a

„Se implinesc doi ani de la debutul pandemiei in care existenta noastra a fost modificata radical. Peste 63.000 de romani au pierdut lupta cu boala. Aceste cifre exprima multa suferinta, sunt reflectia unei tragedii.

Ultimii 2 ani au adus multe provocari care ne-au influentat in cele mai diferite moduri, de la izolare, la presiune pe sistemul sanitar, inchiderea scolilor, afectare economiei, diminuarea interactiunii sociale, toate au avut impact negativ. A fost o perioada de mari sacrificii pentru romani.

Nu am fi putut razbi fara interventia autoritatilor care au gestionat o criza istorica. Azi putem vorbi de o noua etapa pentru ca au fost masuri eficiente de preventie adoptate de autoritati. In mod evident nu puteam reusi fara responsabilitatea cetetanilor care in marea majoritatate au inteles si au respectat regulile, le multumesc pentru acest lucru”, a declarat Iohannis.