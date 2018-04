Klaus Iohannis, față în față cu premierul la Cotroceni. Ce i-a spus președintele lui Dăncilă

Întâlnirea preşedintelui Klaus Iohannis cu premierul Viorica Dăncilă şi cu ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, este în desfășurare, la această oră, la Palatul Victoria.

„Am vrut, aşa cum am convenit împreună, să avem o discuţie pe tema salarizării. Lucrurile au evoluat şi după un prim trimestru de aplicare a legii, cred ca putem să tragem primele concluzii. Pe de altă parte, vedem că există categorii de salariaţi nemulţumiţi, există manifestări sindicale şi vreau să îmi explicaţi”, a declarat Klaus Iohannis la începutul întâlnirii cu premierul şi cu ministrul Muncii.

Premierul Viorica Dăncilă a spus, marţi, la manifestările de Ziua Jandermeriei, că va merge la întâlnirea cu preşedintele Klaus Iohannis pentru că aşa i se pare firesc şi pentru că vrea să aibă o colaborare bună cu acesta, iar discuţiile vor avea ca tema salarizarea şi bugetul

"Da, merg la Cotroceni, mi se pare firesc. Vreau să am o colaborare bună cu preşedintele. (...) Discuţiile se vor axa pe salarizare, pe buget. Cam astea sunt subiectele la modul general. După ce o să vorbesc cu domnul preşedinte, o să vă dau mai multe detalii. Am discutat despre acest lucru când am avut CSAT, deci acum două săptămâni. Am vorbit de atunci despre o întâlnire pentru a discuta aceste subiecte. Deci nu este o invitaţie de care nu ştiam sau este o surpriză. Am discutat atunci. Rămânea să stabilim doar data”, a declarat Dăncilă.

Ea a admis, răspunzând unei întrebări despre scăderea valorii contribuţiilor la pilonul II de pensii, că, odată cu trecerea contribuţiilor de la angajator la angajat, "se pare că nu au crescut salariile peste tot" şi a susţinut că vor fi găsite soluţii.

Astfel, întrebată despre scăderea valorii contribuţiilor la pilonul II de pensie, premierul Dăncilă a răspuns: "Scăderea contribuţiilor la pilonul II s-a făcut odată cu trecerea contribuţiilor de la angajator la angajat. Se pare că nu au crescut salariile peste tot. Vom găsi soluţii".