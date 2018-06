Klaus Iohannis reacționează după ce ministrul Muncii a decis ca Pilonul II de pensii să fie opțional. Avertismentul președintelui

Președintele Klaus Iohannis lansează un nou atac la adresa Guvernului Dăncilă, motivul de aceasta dată fiind bâlbele miniștrilor cu privire la Pilonul II de pensii.

„Voi da ca exemplu dezbaterea pe marginea sistemului de pensii administrat privat, care acum este în curs, cu o dinamică foarte interesantă la nivel guvernamental. Iese cineva și spune „nicio problemă, uitați”, iese altcineva și spune „nu desființăm”, iese altcineva și zice „dar îl transformăm în opțional”. Eu știu ce să înțeleg de aici și, în consecință, avertizez, dar cei care sunt direct vizați de multe ori aș zice că nu înțeleg, nici nu-i interesează dezbaterea, fiindcă sunt preocupați de alte chestiuni. Or aici cred că și sistemul educațional are vina lui. (...) Este clar că într-o ţară cu natalitate redusă şi cu migraţie negativă, un sistem de pensii gestionat preponderent de stat pur şi simplu nu este sustenabil. Orice promisiune că se poate continua aşa este doar o tentativă de amăgire a populaţiei, sacrificând bunăstarea viitorilor pensionari”, a spus Klaus Iohannis, la evenimentul de lansare World Development Report: „Learning to Realize Education’s Promise”.