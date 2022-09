Klaus Iohannis, reacție la victoria lui Liz Truss: Mesaj pentru viitorul premier britanic

Preşedintele Klaus Iohannis a felicitat-o, luni, pe Liz Truss, care a fost aleasă în funcţia de lider al conservatorilor britanici, ea urmând să fie nominalizată marţi pentru postul de prim-ministru. Şeful statului afirmă că, sub conducerea de către aceasta a guvernului britanic, relaţiile bilaterale vor continua să se aprofundeze şi să se extindă sub auspiciile parteneriatului strategic.

„Sunt încrezător că, sub conducerea dvs. în calitate de viitor prim-ministru al Marii Britanii, relaţiile noastre bilaterale vor continua să se aprofundeze şi să se extindă sub auspiciile parteneriatului strategic”, a transmis şeful statului în mesajul de pe Twitter.

Congratulations @trussliz for becoming the new leader of the Conservative Party. I am confident that, under your leadership as the next ???????? PM, our bilateral relations will continue to deepen and expand under the auspices of our #StrategicPartnership ???????? ????????.