Klaus Iohannis s-a DEZLĂNȚUIT din nou: Trebuie să fie prioritatea oricărui guvern care va veni de săptămâna viitoare

Președintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, că sectorul digital ar trebui să fie prioritate zero pentru orice Guvern care speră că va veni săptămâna viitoare, după moțiunea de cenzură. Șeful statului a susținut că în ultimii ani PSD nu a dat dovadă de predictibilitate, ci de incompetență, conform Mediafax.

„Pentru următorii ani, consider că sprijinirea sectorului digital ar trebui să se afle cu titlu de prioritate zero pe agenda oricărui guvern, care sper că va veni după săptămâna viitoare. Predictibilitatea este cuvântul de ordine a oricărei guvernări responsabile, dar, cum am vpzut în ultimii ani, din păcate orice, numai predictibilitate nu am avut. Nu am să insist acum asupra degringoladei generate de PSD în sectoare esențiale economiei naționale, și nici asupra incapacității acestui partid de a înțelege că administrația trebuie să sprijine mediul de afaceri, nu să îi distrugă speranța și perspectiva. Am fost și voi rămâne în continuare un promotor al unei economii de piață autentice și al unei guvernări responsabile”, a declarat Klaus Iohannis, în cadrul evenimentului GoTech World, organizat la Romexpo.

Șeful statului a adăugat că, în România, industria IT&C a ajuns în ultimul deceniu la 6% din PIB.

„Sectorul digital este marea revelație a economiei românești. În ultimul deceniu, industria IT&C a ajuns la 6% din PIB într-un timp record. Avem un capital uman de peste 140 de mii de profesioniști angajați în domeniu și o valoare actuală de circa 4,5 miliarde de euro a pieței autohtone de profil”, a adăugat Iohannis.

Totodată, președintele României a subliniat că a discutat despre acest aspect și cu regele Belgiei.

„În paranteză, ieri am fost în Belgia, în Bruxelles, unde România participă la un mega-eveniment cultural, Europalia, și am avut ocazia să discut cu Majestatea Sa Regele Belgiei și cu câțiva miniștri din guvernul belgian. Le-am spus exact aceste lucruri. La noi, în mai puțin de un deceniu, IT&C a crescut de la practic 0 la 6% și m-au întrebat de două ori „la 6%?!”. Deci, oamenii au fost extrem de impresionați de această performanță nemaipomenită a României. Și acest lucru vi se datorează”, le-a spus Iohannis IT-iștilor de la eveniment.

El a afirmat că inteligența artificială și tehnologia 3D a deschis noi perspective în industrie, transporturi, energie și agricultură și că aceste evoluții vor intensifica presiunea pentru modernizarea României.

„Am fost și voi rămâne și în continuare un promotor al unei economii de piață autentice și al unei guvernări responsabile. De la an la an, inițiativele orientate spre digitalizare în economia și în societatea românească devin tot mai numeroase și mai consistente, iar această reușită vă aparține dumneavoastră, și dumneavoastră, și tuturor celor din sector. Sunt convins că aceste evoluții își vor intensifica presiunea pentru modernizarea României, iar statul trebuie să încurajeze și să susțină, prin cadrul legislativ, acest proces de modernizare. Inteligența artificială, automatizarea, tehnologiile 3D și altele asemenea au deschis noi perspective în industrie, transporturi, energie, agricultură, dar și în administrație și în sfera serviciilor publice. Competențele viitorului evoluează încet, dar sigur, de la abordări teoretice la inițiative foarte concrete. Astfel ajungem la o calitate a vieții mai bună, la afaceri prospere, profitabile, și la o dezvoltare durabilă”, a mai spus Klaus Iohannis.

De asemenea, șeful statului a vorbit și despre proiectul „România TechNation”.

„Am oferit Înaltul Patronaj unui nou proiect dedicat impulsionării transformării României prin tehnologie, un proiect denumit sugestiv „România TechNation”, care va demara săptămâna viitoare, și, în acest sens, sper ca puterea exemplului să producă schimbare”, se mai arată în alocuțiunea președintelui.

Klaus Iohannis a participat miercuri dimineață la evenimentul GoTech World, organizat la Romexpo.