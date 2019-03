Klaus Iohannis s-a dezlănțuit după decizia CCR pe Bugetul 2019: 'Guvernul, disperat să facă rost de bani. PSD e singurul vinovat pentru toate aceste întârzieri'

Președintele Klaus Iohannis s-a dezlănțuit după decizia CCR privind bugetul pe 2019, lansând o rafală de atacuri la adresa PSD, dar și la adresa Guvernului. Președintele a atras atenția că nota va fi plătită de cetățeni și de mediul privat. Klaus Iohannis a semnalat că principalul vinovat pentru care România nu s-a dezvoltat în ultimii ani este PSD.

„În timp ce bugetul prevede o creștere enormă a sumelor pentru partide, ni se spune cu cinism că nu se găsesc bani pentru a mări la timp alocațiile copiilor. Guvernul e disperat să facă rost de bani și inventează măsuri. Apar peste noapte inițiative precum OUG lăcomiei sau intenția de a pune mâna pe rezerva de aur arată că nici măcar PSD nu are încredere că bugetul lor poate fi realizat și de aceea se caută noi soluții extreme pentru a face rost de bani. Cine va deconta nota pentru dezastrul propus de PSD în economie? Din păcate, răspunsul e simplu: cetățenii și mediul privat. Prețuri în creștere, taxe suplimentare. Degeaba strigă PSD sus și tare că de vină sunt alții. Tot timpul de vină sunt alții. Nu, nu sunt alții. Principalul vinovat pentru că România nu s-a dezvoltat în ultimii ani e PSD. Efectele acestei guvernări trebuie limitate și nu voi ezita să contest orice măsură care afectează cetățenii, economia de piață și buna funcționare a statului. Vedem cum propaganda PSD repetă obsesiv că e bugetul investițiilor. Dar, în realitate, bugetul PSD prevede o reducere semnificativă a bugetelor pentru investiții din bugetele locale. E cea mai scăzută valoare a ponderii în PIB din ultimii 10 ani. Iar investițiile anunțate sunt cu un miliard mai mici decât 2018. Întreb și eu acum: cine a oprit PSD să facă investiții majore de acum 2 ani? De ce din 2016 încoace albirea dosarelor PSD continuă să fie prioritatea zero în loc de construirea de autostrăzi și spitale. Am spus și repet: guvernarea PSD a eșuat. Dacă PSD nu e în stare să guverneze pentru cetățean, să plece de la guvernare și să lase pe alții care se pricep. PSD e singurul vinovat pentru toate aceste întârzieri ale bugetului”, a spus Iohannis, la Cotroceni.