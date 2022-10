Klaus Iohannis și liderii altor 7 țări europene, declarație comună de susținere pentru aderarea Ucrainei la NATO

Președintele Klaus Iohannis și alții şapte președinți ai unor state membre NATO din Europa Centrală și de Est au semnat o declarație comună, prin care își reafirmă sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.

Este vorba despre președinții Cehiei, Estoniei, Lituaniei, Macedoniei de Nord, Muntenegru, Poloniei și Slovaciei, informează Administrația Prezidențială. "Susținem cu fermitate decizia summitului NATO de la București, din 2008, privind viitoarea aderare a Ucrainei", a transmis preşedintele Iohannis.

Together with the Presidents of ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ????????, I reiterate our support for the sovereignty and territorial integrity of Ukraine ????????. We firmly stand behind the 2008 Bucharest NATO Summit decision concerning Ukraine’s future membership.

