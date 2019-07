Klaus Iohannis explică DE CE ce a promulgat Legea pensiilor: 'Pensiile sunt prea mici. Se impune o astfel de lege'

Președintele Klaus Iohannis surprinde! El a spus miercuri, după ce a promulgat Legea pensiilor, că după părerea lui pensiilor sunt prea mici și că se impunea o astfel de lege.

„După părerea mea, pensiile sunt prea mici. În consecință se impune o astfel de lege. O lege care corectează aceste erori e corect. Pe de altă poarte, s-a pus problema de unde se iau banii. Am întrebat-o pe doamna prim-ministru clar dacă Guvernul are banii. M-a sigurat că Guvernul a făcut o analiză și că sunt bani de pensii, după care am promulgat legea”, a spus Iohannis.

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul pentru promulgarea Legii privind sistemul public de pensii adoptată de Camera Deputaţilor pe 26 iunie, în formă reexaminată, ca urmare a deciziei Curţii Constituţionale.