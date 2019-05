Klemen Hunor a EXPLODAT pe tema cimitirului eroilor DEVASTAT: 'Nu cred că e ceva întâmplător'

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat duminică, la Satu Mare, că nu este atât de naiv încât să creadă că situaţia din Valea Uzului, unde cruci ale eroilor români au fost acoperite cu saci de plastic, a apărut întâmplător în campanie electorală, arătând că soluţia trebuie găsită în primul rând de către autorităţile de la Bucureşti, conform Agerpres.

"Nu sunt atât de naiv încât să cred că e ceva întâmplător. Sunt destul de mult timp în politică ca să nu cred în întâmplări de acest gen. Sigur, se întâmplă să te doară piciorul, să te doară capul, dar acest lucru nu se întâmplă aşa. (...) Cred că în acest moment rezolvarea situaţiei este în mâna autorităţilor de la Bucureşti în primul rând, după care se poate trece la următoarea fază - de a stabili un perimetru unde cei care doresc să construiască un monument în memoria soldaţilor români", a precizat Kelemen Hunor, într-o conferinţă de presă.

El a explicat că în Cimitirul Internaţional al Eroilor Valea Uzului se află mormintele unor soldaţi austro-ungari şi ruşi căzuţi în bătălia din 1916, iar cimitirele eroilor români ar fi la o distanţă de circa 12 km.

"În 1917, cimitirul a fost construit fiindcă acolo au murit foarte mulţi din Armata austro-ungară. În al Doilea Război Mondial au fost lupte un pic mai spre Dărmăneşti, cam la 12 - 13 km de la cimitirul actual, unde au murit şi români, acea zonă nu a fost cercetată şi din al Doilea Război Mondial nimeni nu s-a ocupat să pună acolo un monument pentru omagierea eroilor soldaţilor români. (...) Noi nu negăm să facă cineva şi nu suntem împotriva să facă autorităţile din zonă, din Dărmăneşti, din Bacău, de oriunde ar fi, un monument pentru soldaţii români, dar nici pentru amintirea şi memoria soldaţilor români nu cred că foloseşte dacă pui peste morminte identificate, şi sunt ale soldaţilor maghiari, dintr-un alt război, dintr-o altă bătălie", a spus liderul UDMR.

Kelemen Hunor susţine că cimitirul se poate lărgi şi pot fi puse cruci pentru omagierea soldaţilor români.

"Eu am cerut următorul lucru: haideţi să nu intrăm peste anumite chestiuni sensibile, e un spaţiu sacru, dacă vreţi să lărgim cimitirul se poate, aşa se face peste tot în lume, poţi să deschizi o nouă parcelă lângă cimitir, lângă parcelele identificate şi să pui acolo cruci, ce doreşti, pentru amintirea şi omagierea soldaţilor români care şi-au pierdut viaţa în diferite bătălii din acea zonă. Aşa cere legea românească, aşa cere acordul între cele două guverne şi aşa cere regulamentul internaţional privind cimitirele de război. De aceea eu cred că se poate găsi o soluţie", a afirmat preşedintele UDMR.

Potrivit acestuia, problemele au apărut în momentul în care au început lucrările, fără autorizaţie.

"Ideea a venit dintr-o zonă, cel puţin pentru mine, mai necunoscută, îmbrăţişată de primarul de la Dărmăneşti şi a început lucrările fără să ceară acordul vecinului. Cum aş veni eu la dumneavoastră în curte şi aş începe să construiesc acolo ceva, când veniţi şi mă întrebaţi ce fac atunci vă şi înjur, adică dacă tot am construit, de ce mă întrebi? Nu a avut niciun aviz şi acest lucru s-a văzut, fiindcă a cerut de la Cultură, de la Inspectoratul de Stat în Construcţii, de la celelalte organisme şi instituţii şi nu a avut niciun aviz acest primar, deci deja este în zona penală, dacă uităm tot ce înseamnă zona morală şi politică. Noi am cerut restabilirea situaţiei anterioare şi discuţii între cele două ministere, Ministerul Apărării din România, Ministerul Apărării din Ungaria, fiindcă aşa este prevăzut în acordul bilateral, în regulamentele internaţionale, şi când au stabilit se face, nu e nicio problemă, eu chiar încurajez să se facă mai repede", a spus Kelemen Hunor.

El a menţionat că UDMR s-a trezit în campanie cu acest subiect deschis de alţii.

"În rest, sunt provocări care pot fi judecate de oameni raţionali foarte uşor. Al cui e interesul de a provoca şi cui serveşte? Eu nu vreau să intru în amănunte, dar noi niciodată, nici în acest cimitir, nici în alte cimitire, nu am provocat, nu am mers peste alţii. Am respectat ceea ce cred că orice om de bună credinţă va respecta. Nu noi am deschis acest subiect, noi ne-am trezit în braţe, la începutul campaniei electorale, cu un subiect deschis de alţii", a afirmat liderul UDMR.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Bacău au demarat cercetări, vineri, după ce mai multe cruci ale eroilor români din Cimitirul Internaţional al Eroilor Valea Uzului din Dărmăneşti au fost acoperite cu saci din material plastic, sub pretextul că ar fi amplasate ilegal, imaginile fiind postate pe pagina de socializare a unor activişti maghiari.