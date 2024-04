Klopp le prezintă scuze suporterilor după ce Liverpool a făcut un pas greșit în lupta pentru titlu

Antrenorul lui Liverpool, Jurgen Klopp, le-a prezentat scuze fanilor după înfrângerea, 0-2, în fața lui Everton, care le-a diminuat ”cormoranilor” șansele de a câștiga titlul în Premier League. ”Nu am fost suficient de buni”, a spus Klopp, potrivit mediafax.

„Nu pot decât să-mi cer scuze suporterilor. Toți cei care ne sunt alături știu cât de greu a fost și pentru noi. Ar fi trebuit să ne descurcăm mai bine, dar nu am făcut-o”, a declarat Jurgen Klopp după înfrângerea de miercuri seara, din deplasare, în fața lui Everton, potrivit Reuters.

„Sunt foarte dezamăgit de multe lucruri. A fost exact jocul pe care l-a dorit Everton. Am creat multe ocazii, dar nu am marcat. Nu am fost suficient de buni, asta trebuie să recunoaștem”, a spus Klopp.

Liverpool e pe locul 2 în Premier League, la trei puncte în spatele lui Arsenal, cu patru meciuri rămase de jucat în campionat. Pe 3 e Manchester City, cu un punct mai puțin decât Liverpool, dar și cu două meciuri în minus.