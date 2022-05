Klopp: Liverpool este disperată să câştige Cupa Angliei

Liverpool este disperată să câştige Cupa Angliei, a declarat vineri antrenorul Juergen Klopp, cu o zi înaintea finalei cu Chelsea, informează Reuters, potrivit agerpres.

Liverpool va juca în premieră finala Cupei Angliei după ce a fost preluată de Klopp în toamna lui 2015 şi speră să obţină în acest sezon patru trofee, o performanţă fără precedent. Ea a câştigat în februarie Cupa Ligii engleze şi este în cursa pentru Premier League şi Liga Campionilor, unde o va întâlni în finală pe Real Madrid.

Clubul de pe Anfield are în palmares şapte Cupe ale Angliei, ultima în 2006.

"Nu s-a pus niciodată problema să nu vrem să ajungem în finală, pur şi simplu nu am avut puterea s-o facem. Nu am avut lotul să luptăm" pentru toate trofeele, a spus vineri Klopp într-o conferinţă de presă.

"E prima noastră finală de Cupa Angliei şi suntem cu adevărat disperaţi s-o câştigăm, dar ştim că şi adversarii noştri sunt la fel", a spus Klopp despre Chelsea, pe care Liverpool a învins-o după lovituri de departajare în finala Cupei Ligii engleze.

"Sunt specialişti ai cupelor. Noi n-am 'bătut-o' pe Chelsea. Am câştigat la lovituri de departajare. Am spus de mai multe ori că fără noroc nu ai nicio şansă, iar norocul a fost de partea noastră în ziua aceea", a afirmat Klopp.

Liverpool este pe locul 2 în Premier League, la trei puncte în spatele lui Manchester City când mai sunt două etape.

Finala Cupei Angliei "este un meci special, iar pentru unii este cel mai mare din cariera lor", a spus Klopp.

"Aşteptăm cu nerăbdare această oportunitate. Acum pentru noi este o mare finală şi sunt foarte fericit că facem parte la ea", a adăugat germanul.