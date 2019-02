Kovesi, despre acţiunea la CEDO: 'Guvernul trebuie să vină şi să-mi propună o înţelegere amiabilă'

În seara în care a aflat că este urmărită penal, Laura Codruţa Kovesi anunţă că merge mai departe cu acţiunea deschisă la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Fosta şefă a DNA afirmă că aştepată o propunere din partea Guvernului, în caz contrar urmând judecata pe fond la CEDO.

CITEȘTE ȘI: Siropul care te scapă de starea de apatie: Ingredientele naturale care tratează anemia

"Îmi voi continua drumul în această procedură. Nu voi înceta. Aşa cum am spus şi când mi-am încheiat mandatul la DNA, corupţia poate fi învinsă. În cele şase luni am făcut o plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu care am trecut de filtru. Guvernul trebuie să vină şi să-mi propună o înţelegere amiabilă, altfel va fi judecat pe fond. Iar al doilea lucru pe care l-am făcut a fost să mă înscriu în acest concurs", a spus Laura Kovesi la Europa FM.

Fostă şefă a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi a anunţat, la Europa FM, că a fost citată la Secţia de investigare a infracţiunilor din Justiţie. Procurorul susţine că are calitatea de suspect într-un dosar în care acuzaţiile sunt de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă. Audierea fostei şefe a DNA urmează să aibă loc vineri, 15 februarie, la ora 13.00.

Laura Codruţa Kovesi a atacat la CEDO decizia prin care a fost revocată din funcţia de procuror-şef al DNA, plângerea fiind depusă în luna decembrie a acestui an. În plângere se arată că au fost atacate drepturile omului.

CITEȘTE ȘI: Vitamina D, esențială pentru sistemul imunitar. Cum ne provocăm singuri deficitul ,