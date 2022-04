Noi detalii ies la iveală după Măcelul de la Kramatorsk: A fost folosită o rachetă balistică cu rază scurtă/ Rușii neagă vehement atacul și arată spre ucraineni

Cel puţin 50 de persoane, inclusiv cinci copii, au fost ucise după ce forţele ruse au atacat cu rachetă gara din Kramatorsk, în estul Ucrainei, care era folosită de civili pentru a fugi de război, au declarat vineri oficialii ucraineni, scrie CNN.

Oraşul din est a fost unul dintre primele locuri vizate de armata rusă când a fost lansată invazia Ucrainei pe 24 februarie. Aproximativ 98 de persoane au fost rănite, inclusiv 16 copii, a declarat Pavlo Kyrylenko, şeful administraţiei militare regionale din Doneţk.

Kyrylenko a spus că în atac a fost folosită o rachetă balistică Tochka-U.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că „armata rusă a lovit terminalul feroviar”, unde mulţimile de oameni aşteptau în trenuri să fie evacuate.

Poliţia locală a declarat că rachetele au lovit o sală de aşteptare temporară, unde erau „sute de oameni".

Şeful sistemului feroviar naţional al Ucrainei, Oleksandr Kamyshin, a declarat că două rachete au lovit gara.

În ultimele două săptămâni, aproximativ 8.000 de persoane ajungeau zilnic în gară. În jur de 4.000 de oameni se aflau acolo când a lovit racheta, a spus primarul din Kramatorsk.

Un jurnalist aflat la faţa locului a descris explozia ca fiind „un val puternic de parcă ceva tocmai te-a lovit în cap şi nu te mai puteai ţine pe picioare”. În interiorul gării, atacul a provocat panică şi confuzie iar oamenii se temeau de alte atacuri grave, a spus el.

We obtained video from Kramatorsk railway station in #Ukraine, before and right after a Russian missile strike. At least 50 people, including 5 children were killed.

Ministerul rus al Apărării a transmis o declaraţie în care neagă că a lansat atacul, numindu-l o „provocare”.

„Toate declaraţiile reprezentanţilor regimului naţionalist de la Kiev cu privire la presupusul „atac cu rachete” al Rusiei din 8 aprilie la gara din Kramatorsk sunt o provocare şi nu corespund absolut realităţii”, se arată în comunicat.

Declaraţia Rusiei oglindeşte recentele infirmări ale uciderii fără discernământ a civililor în suburbia Kievului Bucea.

Pentagonul a spus că aceste afirmaţii din partea Rusiei sunt „neconvingătoare”. „Evaluarea noastră este că aceasta a fost o lovitură rusă şi că au folosit o rachetă balistică cu rază scurtă de acţiune”, a declarat purtătorul de cuvânt John Kirby.

Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a numit atacul drept „macel deliberat”, spunând că forţele ruse ştiau că gara este „plină de civili”.

Zelenski a numit atacul o „crimă de război” şi a spus că cei implicaţi vor răspunde. „Ne aşteptăm la un răspuns ferm, global, la această crimă de război”, a spus el.

Liderii lumii au condamnat atacul, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, declarând că şi alte atacuri asupra civililor „sunt încălcări grave ale dreptului internaţional umanitar”.

Departamentul de Stat al SUA a spus că este „un alt exemplu al războiului brutal nejustificat al guvernului rus care a semănat moarte şi distrugere fără sens în Ucraina”.

Confirmed: Russian missile attack at the Kramatorsk train station reportedly kills 39 civilians, injures 100 and cuts rail escape routes from Donetsk region north of Mariupol