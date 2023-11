Kremlinul îl contrazice pe generalul Zalujnîi: Rusia continuă să îşi desfăşoare operaţiunea militară specială. Toate obiectivele stabilite trebuie să fie atinse

Kremlinul a negat joi afirmaţiile comandantului şef al armatei ucrainene, Valeri Zalujnîi, cu privire la impasul în care s-ar afla conflictul în Ucraina şi a declarat că Rusia îşi va continua campania militară în Ucraina până îşi va atinge toate obiectivele, transmite EFE, potrivit Agerpres.

Zalujnîi greşeşte atunci când spune că conflictul din Ucraina se îndreaptă spre o nouă etapă de lupte statice, întrucât Rusia îşi va atinge toate obiectivele, a afirmat joi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Reuters, într-o reacţie la comentarii făcute de generalul ucrainean într-un articol publicat în revista The Economist.

Întrebat dacă Zalujnîi are dreptate când spune că conflictul se îndreaptă spre un impas, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus: "Nu, nu se află un impas"."Nu, (conflictul) nu se află într-un impas. Rusia continuă să îşi desfăşoare operaţiunea militară specială. Toate obiectivele stabilite trebuie să fie atinse", a insistat Peskov, în opinia căruia este absurd ca Kievul să vorbească despre o victorie asupra Rusiei pe câmpul de luptă."Regimul de la Kiev are nevoie de mult timp pentru a înţelege că până şi a vorbi despre o oarecare perspectivă de victorie pe câmpul de luptă este absurd. Cu cât regimul de la Kiev va înţelege asta, cu atât mai repede se vor deschide unele perspective", a spus el.După cum a remarcat Zalujnîi într-un articol pentru The Economist, războiul a intrat într-o nouă fază poziţională în care nu se pot aştepta manevre semnificative din partea niciuneia dintre părţi, dar această nouă etapă de lupte statice şi de uzură ar putea permite Moscovei să îşi refacă puterea militară.Comandantul-şef al armatei ucrainene a spus că este nevoie de un "salt tehnologic uriaş" pentru a ieşi din această situaţie de impas.Generalul ucrainean a recunoscut că "greşeala" sa a fost să creadă că pierderile grele provocate inamicului, pe care le-a evaluat la cel puţin 150.000 de morţi, ar putea opri războiul.Aceste declaraţii intervin după cinci luni de contraofensivă ucraineană în care Kievul a avansat doar 17 kilometri, potrivit 'The Economist'.