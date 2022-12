Kremlinul spune că a preluat controlul asupra localităților de lângă Bakhmut

Rusia a revendicat, miercuri, preluarea controlului asupra a două sate de lângă Bakhmut, un oraş din estul Ucrainei, acum în mare măsură distrus, pe care forţele ruse au încercat să-l cucerească încă din vară, potrivit AFP, citat de news.ro.

„În urma acţiunilor ofensive, soldaţii ruşi au eliberat localităţile Bilogorivka şi Perche Travnia” (sat numit în ucraineană Ozarianyvka), a spus Ministerul rus al Apărării.

Primul sat este situat la aproximativ 25 km nord de Bakhmut, iar al doilea la aproximativ douăzeci de kilometri sud. Mai târziu, el a anunţat capturarea unei a treia aşezări la sud de oraş, Andriivka.

Bătălia a căpătat o semnificaţie cu atât mai simbolică pentru oficialii ruşi cu cât cucerirea oraşului avea să vină după o serie de înfrângeri, cu retragerile din Harkov (nord-est) în septembrie şi din Herson (sud) în noiembrie.

Armata rusă anunţă în mod regulat capturarea unor localităţi foarte mici din jurul Bakhmutului, dar nu a părut niciodată în măsură să controleze oraşul, care ar avea încă aproape jumătate din cei 70.000 de locuitori de dinainte de război, potrivit autorităţilor ucrainene.

Oraşul este acum parţial distrus, în special din cauza atacurilor de artilerie, şi nu mai are acces la electricitate sau gaz, potrivit unui anunţ al preşedinţiei ucrainene de miercuri dimineaţă.

Liderul grupului paramilitar rus Wagner, Evgheni Prigojine, a numit bătălia „abatorul de la Bakhmut”, jurând că „distruge armata ucraineană”.

Dar progresele ruseşti în jurul acestui oraş sunt departe de a fi suficiente, potrivit think tank-ului american Institute for the Study of War, care analizează evoluţiile de zi cu zi pe front. Institutul a calificat progresul Moscovei drept „marginal” şi a spus că este puţin probabil ca forţele ruse „degradate” să poată încercui rapid Bakhmut.