Kylian Mbappe a recunoscut în premieră că le-a cerut conducătorilor clubului Paris Saint-Germain să fie lăsat să plece

Starul fotbalului francez Kylian Mbappe a recunoscut în premieră, într-un interviu acordat postului de televiziune RMC Sport, că le-a cerut conducătorilor clubului Paris Saint-Germain să fie lăsat să plece la o altă echipă în această vară, însă s-a lovit de refuzul acestora.

"Am cerut să plec pentru că, din momentul în care nu am dorit să-mi prelungesc contractul, am vrut ca clubul să obţină o indemnizaţie de transfer pentru un înlocuitor de calitate. PSG este un club care mi-a oferit multe, am fost întotdeauna fericit în cei patru ani petrecuţi aici şi încă sunt", a declarat Mbappe, care a fost intervievat de fostul internaţional francez Jerome Rothen.

"Le-am spus că vreau să plec şi am făcut acest lucru încă de la sfârşitul lunii iulie. Personal, m-a deranjat faptul că s-a spus că am făcut acest lucru în ultima săptămână a lunii august. I-am anunţat destul de devreme pentru că am vrut ca toată lumea să iasă în câştig, să se facă o afacere bună şi să fim mulţumiţi cu toţii", a adăugat decarul lui PSG.Interviul, din care RMC Sport a prezentat extrase pe site-ul său oficial, urmează să fie difuzat integral marţi seara.Presa spaniolă a dezvăluit în această vară că Real Madrid a oferit 170 milioane de euro în schimbul lui Kylian Mbappe, însă conducătorii lui PSG au refuzat această sumă, iar acum riscă să-l piardă gratis pe jucător, al cărui contract expiră la finalul sezonului.