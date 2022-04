Kylian Mbappe, atacantul lui PSG, nu a luat încă o decizie în privinţa viitorului său: Reflectez, sunt elemente noi, sunt mulţi parametri

Vedeta echipei de fotbal Paris Saint-Germain, atacantul francez Kylian Mbappe, al cărui contract se încheie la finalul sezonului, a anunţat, duminică seara, că nu a luat încă o decizie în privinţa viitorului său, informează AFP, citat de Agerpres.

"Nu, nu am făcut nicio alegere, nu am luat nicio decizie. Reflectez, sunt elemente noi, sunt mulţi parametri", a spus Mbappe la postul Prime Video."Nu vreau să mă înşel", a adăugat campionul mondial, care ar putea pleca liber de contract în această vară şi care este curtat de Real Madrid.Întrebat dacă va fi la PSG şi anul viitor, Mbappe (23 ani) a răspuns: "Cine ştie? Nu ştim..."."Nu am făcut alegerea mea...Ştiu că oamenii sunt nerăbdători, se vorbeşte în fiecare zi despre acest lucru", a adăugat el."Dacă aş fi luat o decizie, aş fi spus", a asigurat Mbappe."Nu am de dat socoteală nimănui, este o alegere personală. Când voi lua o decizie, mi-o voi asuma", a adăugat el.