Kyros Vassaras a revenit cu precizări legate de arbitrajul meciului dintre Rapid și FCSB

Preşedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Kyros Vassaras, a revenit, vineri, cu precizări legate de arbitrajul meciului dintre Rapid şi FCSB, scor 1-0, afirmând că prestaţia lui Horaţiu Feşnic a fost sub nivelul aşteptărilor CCA.

El a precizat că în conferinţa de presă susţinută joi la Casa Fotbalului nu i s-a adresat nicio întrebare legată de arbitrajul lui Feşnic, deficitar la capitolul sancţiunilor disciplinare pe durata jocului, conform Agerpres."Deşi niciunul dintre jurnaliştii prezenţi la conferinţa de presă nu mi-a adresat această întrebare, aş dori să precizez faptul că prestaţia arbitrului partidei Rapid - FCSB a fost sub nivelul aşteptărilor CCA, din cauza controlului disciplinar (lipsa sancţiunilor disciplinare pe durata jocului)", a declarat Vassaras, conform site-ului oficial al FRF.Oficialul grec a afirmat, totodată, că accidentarea gravă a unui jucător, care ajunge la spital, nu presupune acordarea de către arbitru a unui cartonaş roşu: "Ca urmare a unui comentariu din partea unui participant la eveniment, am explicat faptul că dacă un jucător părăseşte terenul pe targă sau dacă ajunge la vestiar sau la spital nu reprezintă un criteriu pentru acordarea de către arbitru a unui cartonaş roşu, ci doar criteriile pe care le-am menţionat şi prezentat în debutul întâlnirii trebuie luate în considerare. Asta înseamnă că un jucător poate primi un cartonaş roşu fără ca astfel de incidente grave şi nedorite să se întâmple".Vassaras a explicat şi motivele pentru care oficialii din camera de arbitraj video (VAR) nu au intervenit în urma faulturilor comise de jucătorii rapidişti Dragoş Grigore şi Răzvan Onea."Referitor la analiza următoarelor faze: Rapid - FCSB (Dragoş Grigore) şi Voluntari - Petrolul (Christian Irobiso) - în aceste două cazuri nu există elemente, conform Legilor Jocului, pentru acordarea unui cartonaş roşu, motiv pentru care VAR nu a putut interveni. De aceea am prezentat şi alte clipuri cu incidente similare de pe durata actualului sezon în care arbitrii au luat aceleaşi decizii fără ca la momentul respectiv să existe controverse. Rapid - FCSB (Răzvan Onea) - în această situaţie, viteza mare cu care se efectuează o intrare prin alunecare este evaluată la nivelul suprafeţei de joc de către arbitri. Am explicat, de asemenea, că lipsesc alte criterii clare pentru ca VAR să intervină pentru posibila acordare a unui cartonaş roşu, precum extensia unuia sau a ambelor picioare sau îndreptarea crampoanelor pe direcţia în care se află adversarul. Prin urmare, în situaţiile menţionate anterior, dacă arbitrul acordă un cartonaş roşu, VAR nu poate interveni să schimbe decizia şi trebuie să confirme decizia arbitrilor de la nivelul gazonului, care pot judeca mai bine intensitatea faultului", a completat Vassaras.Preşedintele CCA a dat asigurări jucătorilor că arbitrii primesc instrucţiuni astfel încât integritatea lor fizică să fie protejată: "În final, vreau să îi asigur pe jucători că dintotdeauna arbitrii au primit şi vor primi instrucţiuni din partea CCA pentru ca integritatea fizică a jucătorilor să fie protejată".Finanţatorul echipei de fotbal FCSB, Gigi Becali, a afirmat, luni, într-o conferinţă de presă, că se va retrage de la echipa bucureşteană, fiind nemulţumit de greşelile de arbitraj de la partida cu Rapid, pierdută cu 0-1. De asemenea, el a anunţat că niciun reprezentant al FCSB nu va mai participa la şedinţele Comitetului Executiv sau la Adunările Generale ale FRF.FC Rapid Bucureşti a obţinut prima sa victorie în play-off-ul Superligii de fotbal, 1-0 (1-0) cu FCSB, duminică seara, în Giuleşti, în etapa a cincea.