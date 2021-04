La o lună de la inaugurarea POMPOASĂ, centrul de vaccinare NON STOP din Timișoara a făcut prima imunizare nocturnă

Avem primii români vaccinaţi noaptea, la Timişoara. Marian Şeitan a primit serul de la Pfizer, exact la miezul nopţii. A venit la singurul centru non-stop, alături de soţie. Amândoi au reuşit să se programeze în urmă cu trei zile. Până acum, ba nu le-a permis programul, ba nu găseau locuri libere, conform Mediafax.

Vaccinarea non stop a început însă abia la o lună de zile de la deschiderea centrului non stop. Asta pentru că platforma nu permitea programarea și în timpul nopții.

„Mă simt bine, pentru că pot să vin la orice oră să mă vaccinez. Nu mai stau ziua la coadă 20-30-40 de persoane în faţă”, a spus Marian Şeitan, pacient.

Când au intrat în platformă, nici nu ştiau că se pot vaccina şi noaptea. Au verificat locurile libere şi au găsit la ora 24:00.

„M-am mirat şi am mai sunat o dată la DSP, să fiu sigură că nu s-a făcut o greşeală. Soţul a primit mesaj, eu am primit mail. Dar, totuşi am sunat la ei”, a declarat Ana Şeitan, pacientă.

Centrul de vaccinare non-stop s-a deschis în urmă cu o lună, însă până acum platforma nu a permis programările pe timp de noapte.

„În această perioadă însă, nu a scăzut numărul de programări, în cadrul acestui centru, ci pur şi simplu am condensat persoanele care ar fi trebuit să fie vaccinate într-o perioadă de 24 de ore, în perioadă de 12 ore”, a afirmat Raul Pătraşcu, managerul Spitalului Judeţean Timişoara.

Chiar şi aşa, medicii spun că nu au făcut rabat. Au muncit de două ori mai mult şi au reuşit să vaccineze cam 500 de persoane pe zi.

„Până acum a fost o muncă asiduă. Ne-am străduit să facem faţă tuturor. Am suplimentat personalul. Şi am accelerat puţin ritmul, încercând să ne păstrăm standardele de calitate”, a spus Simona Tămăşan, coordinatorul centrului de vaccinare non-stop.