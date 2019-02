La un an de la sentință, motivarea condamnării lui Darius Vâlcov a fost redactată - ÎCCJ poate începe judecarea apelului

La un an de la decizie, completul ÎCCJ format Silvia Cerbu, Simona Cîrnaru şi Maricela Cobzariu a redactat motivarea sentinței în cazul lui Darius Vâlcov. Astfel, dupa redactarea documentului dosarul poate fi repartizat unui complet de 5 judecatori pentru a incepe judecarea apelului, aceasta fiind ultima faza a procesului.

La începutul anului trecut, ICCJ l-a condamnat pe Darius Valcov, in prima instanta, la 8 ani de inchisoare.

Darius Vâlcov este consilier pe probleme economice al premierului Viorica Dancila si unul dintre social-democratii care se ocupa de politica financiara a tarii, fiind considerat apropiat al liderului PSD, Liviu Dragnea

Potrivit DNA, in cursul anului 2009, omul de afaceri Theodor Berna, administratorul companiei Tehnologica Radion, l-ar fi contactat pe Darius Valcov, la acea data primar al municipiului Slatina, caruia i-a propus ca, in schimbul oferirii sprijinului in influentarea factorilor de decizie din cadrul autoritatii contractante (SC Compania de Apa Olt SA), in vederea castigarii unor licitatii de lucrari pentru obiective situate in Slatina, Scornicesti, Piatra Olt si Draganesti, sa ii dea 20% din valoarea sumelor incasate, conform contractelor de executie a respectivelor lucrari.

Cu ocazia derularii procedurilor de licitatie referitoare la atribuirea celor trei contracte, membrii comisiei au procedat, la indemnul lui Darius Valcov, in mod abuziv, la eliminarea din caietul de sarcini a unor conditii de eligibilitate in scopul favorizarii firmei Tehnologica Radion, arata DNA.

Astfel, Tehnologica Radion a castigat licitatiile organizate in cadrul proiectului 'Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata in judetul Olt', fiind semnate contracte, cu Compania de Apa Olt, pentru mai multe lucrari, de 78.201.552 lei. Astfel, in baza acestei intelegeri, in perioada ianuarie-martie 2011, Darius Valcov s-a prezentat periodic la sediul firmei Tehnologica Radion, unde a primit suma totala de 1.200.000 lei (in 3 transe a cate 400.000 lei fiecare), remiterea fiind realizata ori de cate ori contractantul Compania De Apa Olt efectua plati in contul societatii, spun procurorii.

Magistratii arata ca, in perioada aprilie-decembrie 2011, Darius Valcov ar fi primit de la Theodor Berna, prin intermediul lui Minel Prina, suma totala de 2.500.000 lei (in 5 transe a cate 500.000 lei fiecare).