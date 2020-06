Lady Gaga, pentru a şasea oară în fruntea topului Billboard 200

Cântăreaţa americană Lady Gaga s-a clasat pentru a şasea oară în carieră în fruntea topului Billboard 200, cu albumul „Chromatica”, lansat pe 29 mai.

Albumul a fost vândut în 274.000 de unităţi în Statele Unite, în săptămâna încheiată pe 4 iunie, potrivit Nielsen Music/MRC Data, notează news.ro.

Aceasta a fost cea mai bună săptămână de vânzări înregistrată anul acesta de un album lansat de o femeie.

„Chromatica”, a cărui lansare a fost amânată din cauza pandemiei, cuprinde single-urile „Stupid Love” şi „Rain On Me” (colaborare cu Ariana Grande). Primul a debutat în fruntea Billboard Hot 100, în martie, iar al doilea, pe aceeaşi poziţie a clasamentului, pe 6 iunie.

Toate piesele de pe album au fost accesate online de 87,16 milioane de ori.

Lady Gaga s-a mai aflat pe primul loc în Billboard 200 cu „A Star Is Born” (colaborare cu Bradley Cooper, în 2018 şi 2019), „Joanne” (2016), „Cheek to Cheek” (cu Tony Bennett, 2014), „Artpop” (2013) şi „Born This Way” (2011).

În afară de Lady Gaga, o singură femeie a mai avut anul acesta un album clasat pe primul loc în Billboard 200: Selena Gomez, cu „Rare” (ianuarie 2020).

Pe locul al doilea în clasamentul american al albumelor a debutat „Life on the Flip Side” al lui Jimmy Buffett. Albumul a fost vândut în 75.000 de unităţi. Cel mai recent, artistul s-a aflat pe primul loc în 2004, cu „License to Chill”.

„Life on the Flip Side” reprezintă a 40-a prezenţă a lui Buffett în Billboard 200, top în care a debutat în 1974, cu „Living and Dying in 3/4 Time” (locul 176).

Locul al treilea în top este ocupat de „My Turn” al rapperului Lil Baby, care a coborât o poziţie, după ce în a 14-a săptămână de la lansare a fost vândut în 62.000 de unităţi.

După ce a debutat pe primul loc, în urmă cu o săptămână, „Wunna” al rapperului Gunna s-a clasat acum pe patru, cu 49.000 de unităţi vândute.

Rapperul Future şi „High Off Life” au coborât două locuri, până pe cinci, cu 44.000 de unităţi vândute în a treia săptămână de la debut.

Drake şi „Dark Lane Demo Tapes” s-au menţinut pe poziţia a şasea, cu 41.000 de unităţi vândute în a cincea săptămână de la lansare, iar Polo G şi „The Goat” au coborât două locuri, până pe şapte, după ce albumul a fost vândut în 40.000 de unităţi în a treia săptămână de top.

Rapperul Anuel AA a înregistrat săptămâna aceasta prima prezenţă în top 10, cu al doilea album al său, „Emmanuel”, care a debutat pe locul al optulea, fiind vândut în 39.000 de unităţi.

„Blame It on Baby” al rapperului DaBaby a coborât două poziţii, până pe nouă, cu 39.000 de unităţi vândute în a şaptea săptămână de la lansare.

Grupul Run the Jewels s-a clasat pe locul al zecelea cu „RTJ4”, care a fost vândut în prima săptămână de la apariţie în 38.000 de unităţi. Aceasta este prima prezenţă în top 10 al duo-ului rap.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multimetric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album). Mai nou, sunt incluse accesările audio şi video on demand din YouTube, precum şi vizualizările video de pe Apple Music, Spotify, Tidal şi Vevo.

