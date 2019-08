Lady Gaga se numără printre muzicienii nominalizați la premiile World Soundtrack, alături de Post Malone , anunță Smart Radio, păstrând un loc special pentru muzica interpretei în playlistul zilei, potrivit Mediafax.

Primele nume ale muzicienilor nominalizați pentru cea de-a 19-a ediție a premiilor acordate în Belgia au fost date publicității de organizatori.

Printre compozitorii nominalizați se mai numără Nicholas Britell (“If Beale Street Could Talk”), Alan Silvestri (“Avengers: Endgame/ Răzbunătorii: Sfârşitul jocului”) și John Powell (“How to Train Your Dragon: Hidden World/ Cum să-ți dresezi dragonul 3”) ca și Daniel Pemberton (“Spider-Man: Into the Spiderverse/ Omul-Păianjen: În lumea păianjenului”) și Benjamin Wallfisch (“Hellboy”).

Kris Bowers este în competiție pentru distincția acordată Compozitorului pentru Televiziune al Anului pentru muzica realizată pentru serialul “When They See Us/ Prin ochii voștri”, care deja a fost distinsă cu o nominalizare la premiile Emmy dar și pentru partiturile seriilor “Black Monday/ Lunea neagră”, “For The People” și “Warriors of Liberty City”.

După ce a câștigat un premiu Grammy, piesa lui Lady Gaga, “Shallow”, concurează cu “Sunflower”, interpretată de Post Malone pentru coloana sonoră a animației “Spider-Man: Into the Spiderverse/ Omul-Păianjen: În lumea păianjenului”, pentru titlul de cea mai bună piesă originală scrisă pentru un film.

Lista completă a nominalizărilor poate fi consultată pe https://www.worldsoundtrackawards.com/en

Premiile World Sountrack au fost lansate de Festivalul de Film din Ghent, în 2001. În 2019, distincțiile vor fi anunțate pe 17 și 18 octombrie, în Belgia.

