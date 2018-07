Lady Leshurr, Little Simz și Subcarpați - sunt numele confirmate pentru cea mai nouă scenă a Summer Well

Lady Leshurr şi Little Simz, din Marea Britanie, şi proiectul „Culese din Cartier” - Subcarpaţi, Cred Că Sunt Extraterestru, Fraţii Grime, Fantome, Basska, Argatu’ şi Moş Martin, Celula de Criză şi Hanu’ cu Bragă - sunt numele confirmate pentru cea mai nouă scenă a Summer Well, festival care va avea loc pe 11 şi 12 august, pe domeniul Ştirbey din Buftea, scrie news.ro.

Artista rap Lady Leshurr (pe numele real Melesha Ogarro), producător muzical, cunoscută pentru seria de piese freestyle „Queen's Speech”, ale căror clipuri au adunat 118 milioane de vizualizări pe YouTube, va urca pe scena Red Bull Music, pe 11 august.

Tot în prima zi a festivalului va cânta Little Simz, prezenţă importantă în peisajul hip-hop britanic. Ea s-a lansat la vârsta de 16 ani, cu mixtape-ul „Stratosphere” (2010), iar în 2013, a lansat un mix, „Black Canvas”, în premieră internaţională pe blogul lui Jay-Z. Printre cei cu care a colaborat se numără Dizzee Rascal şi Kendrick Lamar. În 2015, şi-a lansat primul album, „A Curious Tale of Trials + Persons”, care a fost urmat de „Stillness in Wonderland” (2016). Un an mai târziu, a cântat în deschiderea concertelor Gorillaz din turneul „Humanz”.

Subcarpaţi va fi prezent pe aceeaşi scenă, în a doua zi de festival, cu show-case-ul „Culese din cartier”, realizat împreună cu grupurile Cred Că Sunt Extraterestru, Fraţii Grime, Fantome, Basska, Argatu’ şi Moş Martin, Celula de Criză şi Hanu’ cu Bragă.

Abonamentele pentru festivalul Summer Well pot fi cumpărate din reţeaua Eventim, la preţul de 297 de lei.