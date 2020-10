Lansarea ultimului film din seria James Bond, amânată pentru 2021

Lansarea "No Time to Die", ultimul film din franciza "James Bond" cu Daniel Craig, va fi amânată până anul viitor, au anunţat realizatorii vineri, scrie Variety.

Filmul va intra în cinematografe pe 2 aprilie 2021, cu un an mai târziu decât era planificat.

"No Time to Die" va intra pe ecrane în acelaşi weekend ca "Fast & Furious" sequelul "F9". Studioul Universal este distribuitor al filmului Bond la nivel internaţional.

În martie anul acesta, "No Time to Die" a fost primul proiect major care a fost amânat din cauza crizei sanitare cauzate de coronavirus. După prima amânare, filmul urma să aibă premiera în Marea Britanie pe 12 noiembrie şi în America de Nord pe 20 noiembrie.

"MGM, Universal şi producătorii Michael G Wilson şi Barbara Broccoli au anunţat astăzi că lansarea "No Time to Die", al 25-lea film al francizei James Bond, va întârzia până pe 2 aprilie", se arată în declaraţia realizatorilor. "Ştim că întârzierea va fi dezamăgitoare pentru fanii noştri dar suntem nerăbdători să vă arătăm "No Time ti Die" anul viitor".

Bugetul pentru "No Time to Die" este de peste 200 de milioane de dolari şi costă alte milioane să fie promovat.

Fără "No Time to Die", "Soul" de la Pixar, lansat pe 20 noiembrie, rămâne următorul film important care va fi lansat în cinematografe.

Două titluri produse de Warner Bros., "Wonder Woman 1984" şi "Dune", sunt încă programate să fie lansate în decembrie, deşi există şansa ca şi acestea să fie amânate.