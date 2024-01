Lanțul american de restaurante Subway, adăugat de ucraineni pe lista 'sponsorilor războiului' lui Putin

Organismul ucrainean de supraveghere anticorupție a plasat lanțul american de fast-food și sandvișuri Subway pe lista sa de "sponsori de război", afirmând că cele peste 500 de restaurante ale companiei care operează în Rusia contribuie la alimentarea economiei națiunii, care își continuă războiul cu Kievul.

Agenția națională ucraineană pentru prevenirea corupției a adăugat Subway la o listă de companii desemnate de Ucraina ca făcând afaceri în Rusia, printre care PepsiCo Inc., Philip Morris International Inc. și Procter & Gamble Co., a precizat agenția într-un comunicat citat de Bloomberg.

Subway își promovează activitățile prin intermediul rețelelor sociale rusești sancționate și face livrări prin intermediul Yandex, principalul motor de căutare din Rusia, a precizat NACP. Yandex NV, înregistrată în Olanda, a fost supusă unor presiuni intense atât în Rusia, cât și în străinătate, din cauza activităților sale din Rusia.

"De la invazia la scară largă, Subway nu a raportat nicio reducere a operațiunilor sale din Rusia", a declarat agenția ucraineană, adăugând că societatea încă percepe plăți de redevențe din activitățile sale din Rusia. Subway nu a răspuns la o solicitare de comentarii cu privire la lista ucraineană.

Numeroase companii „sancționate”

Ucraina a încercat să exercite presiuni asupra companiilor globale pentru activitățile lor în Rusia de la începutul invaziei din februarie 2022, deși eforturile CNAP nu au un impact direct în afara măsurilor de sancționare.

Autoritățile ucrainene au adăugat pe listă trei companii petroliere chineze, Alibaba și compania daneză Rockwool. Ele au eliminat creditorul maghiar OTP Bank, deoarece a făcut "o serie de angajamente" privind planurile sale viitoare pentru piața rusă, a declarat NACP în octombrie anul trecut.