Lăptăria cu Caimac are probleme, dar pregătește o mare surpriză în 2024

Cornel Dănilă, Director General la ”Lăptăria cu Caimac” susține că în anul 2023 vânzările au crescut, dar din cauza prețurilor materiilor prime și a inflației, profiturile companiei au fost departe de așteptări. Totuși, compania pregătește lansarea, în anul 2024, a unor noi produse, ceva complet diferit față de ceea ce găsim acum pe piață, informează Profit.ro.

„Anul 2023 a fost o perioadă a contrastelor pentru compania noastră, care a înregistrat creșteri la nivelul vânzărilor, dar, pe fondul numeroaselor provocări, profitabilitatea a fost afectată, finalizând anul departe de obiectivele pe care ni le stabilisem.

Fabrica de procesare a ajuns în 2023 să genereze 69% din totalul cifrei de afaceri, ca urmare a unei creșteri de 29% față de nivelul din 2022, datorită mixului de produse vândute. Acest avans a fost influențat negativ de anumite modificări legislative cu impact asupra industriei alimentare, la care s-a adăugat și inflația, în special în prima parte a anului.

Pentru al doilea an la rând, seceta a avut un impact major asupra agriculturii, cea mai afectată fiind cultura de porumb pentru boabe, care a înregistrat un grad de calamitate de 90%. Astfel, la nivelul activității vegetale, rezultatele din 2023 au reprezentat 46% din valoarea prognozată la începutul anului. În ceea ce privește ferma zootehnică, producția totală de lapte a crescut, numărul de animale este stabil, iar procedurile și practicile pe care le implementăm ne aduc rezultate pozitive în numărul de litri de lapte produs și calitatea acestuia. Totuși, profitabilitatea acestei linii de business a fost afectată semnificativ de evoluția negativă a activității vegetale, prin care sunt furnizate furajele utilizate în fermă”, a declarat Cornel Dănilă, Director General, Lăptăria cu Caimac.

Se lansează o nouă gamă de produse

Cornel Dănilă a anunțat faptul că în 2024 se va lansa o gamă complet nouă de produse

„Pentru anul 2024, avem în plan dezvoltarea portofoliului de produse al Lăptăriei cu Caimac prin lansarea unei game complet noi, efectuarea unor ajustări la nivelul portofoliului în funcție de volume și eficiență în producție, dar și accesarea unei noi rețele de retail. De asemenea, intenționăm să creștem competențele echipei prin atragerea de talente și dezvoltarea profesională a colegilor noștri. La nivelul activității vegetale, există premise pozitive pentru culturile de grâu și rapiță în ceea ce privește cantitățile care pot fi produse în 2024, cu toate că suntem pesimiști în legătură cu prețul acestora. În plus, producția de lapte din acest început de an a ajuns la peste 44 de tone pe zi, cu o perspectivă a prețului laptelui crud mai stabilă comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În acest an, prioritatea noastră este readucerea companiei la profitabilitate, astfel că proiectele de investiții, precum stația de bio gaz și cea de spălare a ambalajelor pentru refolosire, deși rămân importante, vor fi demarate în cazul dezvoltării unor parteneriate strategice, în contextul lipsei fondurilor nerambursabile”, a adăugat Cornel Dănilă.