Larisa Iordache - Sper ca la Tokyo să mă lupt pentru medalie

Gimnasta Larisa Iordache, care a avut mai multe probeleme de sănătate în ultima perioadă, a declarat, miercuri, cu ocazia aniversării CS Dinamo, că îşi doreşte ca la Jocurile Olimpice de la Tokyo să aibă posibilitatea să se lupte pentru câştigarea unei medalii, potrivit Agerpres.

"Mă simt bine acum, mai am încă două săptămâni de tratament, de administrare a antibioticului. Mă bucur că am revenit la antrenamente, eram nerăbdătoare şi sper din suflet să nu mai am probleme. Am timp de antrenamente, totul este pus la punct, sper ca la Jocurile Olimpice să am nişte exerciţii foarte bune şi să mă lupt la ceea ce îmi doresc eu, la medalie. Pentru că îmi doresc din suflet să îmi fac integralele aşa cum pot eu mai bine", a declarat Larisa Iordache.

Ea consideră că antrenorii săi, Cristi şi Lăcrămioara Moldovan, ar putea pregăti lotul naţional de la Deva, a cărui activitate a fost restructurată în urma unei decizii a Federaţiei Române de Gimnastică: "Am încredere foarte mare în antrenorii mei, soţii Moldovan, m-aş bucura foarte mult pentru dânşii să aibă sportivi foarte buni şi să aibă copii care se tragă. Pentru că despre asta este vorba în performanţă, despre sacrificii, despre foarte multă muncă şi dorinţă. Eu cred că dânşii chiar pot face lucrurile acestea".



Larisa Iordache s-a calificat la JO de la Tokyo, după ce a ocupat locul patru în calificările feminine, la Campionatele Europene de gimnastică artistică de la Basel, care au avut loc în luna aprilie. După concurs, sportiva a fost internată în spital din cauza unei infecţii la rinichi şi nu a mai putut evolua în finala de la individual compus şi în cele de la bârnă şi sol.



România are acum 66 de sportivi calificaţi la JO 2020 (nominal sau locuri cotă) la 13 discipline sportive: înot, atletism, canotaj, fotbal, gimnastică artistică, baschet 3x3, ciclism, lupte, tir sportiv, canoe, tenis de masă, box şi scrimă.