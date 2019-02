Laura Codruța Kovesi, OBLIGATĂ să răspundă în engleză - Există încercări de a limita independența justiției

Un europarlamentar i-a cerut Laurei Codruta Kovesi sa raspunda in limba engleza unei intrebari legate de independenta procurorilor. Europarlamentarul a precizat ca si in Spania magistratii sunt supusi presiunilor politice si si-a exprimat parerea de rau cu privire la faptul ca trebuie sa se planga de presiuni. Fosta sefa a DNA a raspuns in limba engleza, desi liderul sedintei i-a comunicat ca poate raspunde si in limba romana.

"In timpul activitatii mele mereu am fost independenta, rezultatele vorbesc in numele meu. In activitatea noastra am anchetat membri din diferite partide politice, nu doar dintr-un anumit partid. In activitatea noastra am anchetat persoane bogate, cu pozitii importante, insa pentru ca am fost independenti mereu au dus la final aceste cazuri. Independenta a fost asigurata de lege, in momentul de fata exista incercari de a limita aceasta independenta", a raspuns Laura Codruta Kovesi.