Laura Codruța Kovesi, PRIMA REACȚIE după audierea de la ÎCCJ pentru revocarea controlului judiciar

Fosta șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi, a ieșit de la audierea de la Înalta Curte de Casație și Justiție, acolo unde a fost audiată pentru revocarea controlului judiciar impus în dosarul în care este cercetată pentru repatierea lui Nicolae Popa din Indonezia, ca urmare a unei plângeri depuse de Sebastian Ghiță.

"Am dat o declaratie, am explicat motivele de nelegalitate pentru care se impunea să fac această declarație. Avocatul meu a prezentat motivele, a participat un procuror de la ÎCCJ , dar ce s-a întâmplat în sala de judecată nu vă pot spune. Am făcut o contestație în care am arătat că măsura nu a îndeplinit condițiile legale și mi-am motivat argumentele în acest sens. Nu vă pot spune ce s-a întâmplat în sala de judecată", a declarat Kovesi.