Laverne Cox, actriţă transgender nominalizată la Emmy, va conduce transmisiunea de pe covorul roșu al galei People’s Choice Awards

Sosirea vedetelor pe covorul roşu la gala People’s Choice Awards va fi transmisă, pe 7 decembrie, la ora 02:00, de postul E!, conform news.ro

Laverne Cox, actriţă transgender nominalizată la Emmy, producător câştigător al unui premiu Emmy care militează pentru egalitatea în drepturi, va conduce transmisiunea de pe covorul roşu „Live from E! 2021 People’s Choice Awards”.

Cox va prelua rolul de gazdă pentru toate transmisiunile de pe covorul roşu începând din 2022.

În seara galei, va discuta cu nominalizaţii şi câştigătorii premiilor care sărbătoresc toate formele de divertisment prin acordarea de premii celor votaţi exclusiv de public.

„Live from E!: 2021 People’s Choice Awards” va fi disponibilă pe multiple platforme, în mediul digital, mobil şi pe reţelele de socializare.

Transmisiunea în direct va avea loc în noaptea de marţi spre miercuri, 7 decembrie, de la ora 02:00, din Barker Hangar în Santa Monica.

Gala People’s Choice Awards 2021 va urma de la ora 04:00 şi va fi difuzată în reluare pe 8 decembrie, de la ora 22:00, cu actorul Kenan Thompson ca prezentator.

People’s Choice Awards şi Live from E!: The 2021 People’s Choice Awards sunt programe produse de Den of Thieves cu producătorii executivi Jesse Ignjatovic, Evan Prager şi Barb Bialkowski.

Laverne Cox a fost nominalizată de patru ori la premiile Emmy, a câştigat un premiu Emmy din postura de producător. Este cunoscută pentru interpretarea rolului Sophia Burset din producţia „Orange is The New Black” (Netflix). Acest rol i-a adus lui Cox o nominalizare la premiile Emmy pentru interpretare. De asemenea, Cox a fost prima femeie trans de culoare care a jucat un rol principal într-un serial mainstream.

Cox poate fi văzută în „Promising Young Woman”, film premiat cu Oscar pentru scenariu. Este gazda podcastului „The Laverne Cox Show” la Shondaland Audio şi iHeart, şi, recent, a încheiat filmările la miniseria „Inventing Anna” (Netflx), semnată de Shonda Rimes. Este şi producător executiv pentru seria „Disclosure”, nominalizată recent la premiile Peaboy, disponibilă pe Netflix.