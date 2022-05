Lavrov acuză Occidentul că a declarat un 'război hibrid total' împotriva Rusiei: 'Ucraina este o unealtă pentru a frâna dezvoltarea pașnică a Rusiei'

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat că Occidentul a declarat un "război hibrid total" împotriva Rusiei. Vorbind de la Moscova, Lavrov adaugă că este greu de prevăzut cât va dura conflictul cu Occidentul, potrivit Sky News. Declarațiile au fost făcute sâmbătă, în cadrul celei de-a 30-a Adunări a Consiliului pentru politică externă și de apărare (SVOP).

Lavrov a menționat că întâlnirea are loc într-un moment de cotitură, când Rusia, ca și în 1917 și 1991, "se confruntă cu o alegere a căii istorice". "Circumstanțele externe nu numai că s-au schimbat radical, dar se schimbă în fiecare zi mai adânc, mai larg. Iar țara noastră, desigur, se schimbă odată cu aceste circumstanțe și trage propriile concluzii", a declarat Lavrov.

"Occidentul colectiv a declarat un război hibrid total împotriva noastră și este dificil de prezis cât timp va dura totul, dar este clar că toată lumea, fără excepție, va simți consecințele", a adăugat ministrul rus de externe. Lavrov a subliniat că Rusia face totul "pentru a evita o confruntare directă". "Dar, din moment ce provocarea a fost lansată, noi, bineînțeles, o acceptăm. Nu suntem străini de sancțiuni, într-o formă sau alta au fost aproape întotdeauna", a adăugat el.

Țările occidentale au abandonat toate regulile și practică orice acțiuni ostile împotriva Rusiei, inclusiv jaful, a declarat Lavrov. "Ceea ce este surprinzător este izbucnirea absolut cavernoasă, rusofobă, care a avut loc în toate țările așa-zis civilizate. Corectitudinea politică, decența, regulile și, odată cu ele, normele juridice sunt pur și simplu aruncate la gunoi, se aplică cultura desființării a tot ceea ce este rusesc, sunt permise orice acțiuni ostile împotriva țării noastre, inclusiv jaful pur și simplu", a declarat Lavrov.

Potrivit ministrului, personalități culturale rusești, artiști, sportivi, oameni de știință, oameni de afaceri, precum și cetățeni obișnuiți ai Federației Ruse sunt persecutați în Occident. "Campania [antirusească] nu i-a ocolit nici pe diplomații noștri, ei trebuie să lucreze adesea în condiții extreme, uneori cu riscul sănătății și al vieții, dar nici măcar în cei mai întunecați ani ai Războiului Rece nu ne amintim de o expulzare simultană atât de masivă a diplomaților", a declarat șeful departamentului diplomatic. .

"Acest lucru, desigur, distruge atmosfera generală a relațiilor cu Occidentul, dar, pe de altă parte, eliberează atât forțe, cât și resurse umane, în primul rând pentru a lucra în acele domenii care trebuie cu adevărat să fie legate de dezvoltarea viitoare a țării noastre", a adăugat Lavrov.

El a precizat că situația din lume a impus transferul serviciului diplomatic rusesc la un regim special. "Situația a cerut ca serviciul nostru diplomatic să fie transferat într-un regim special, ceea ce este cerut de noile sarcini stabilite de conducerea țării pentru a proteja interesele naționale", a declarat Lavrov.

Potrivit ministrului, nu este vorba doar și nu atât de mult despre Ucraina. "Ucraina este o unealtă, un instrument pentru a frâna dezvoltarea pașnică a Federației Ruse în contextul politicii de perpetuare a ordinii mondiale unipolare", a spus el.

Lavrov a spus că unul dintre punctele cheie ale acestui curs a fost extinderea NATO spre est. "Mult timp și cu perseverență am încercat să convingem de ce nu ar trebui să se facă acest lucru, am arătat unde și de ce trec liniile noastre roșii, am arătat flexibilitate, disponibilitatea de a ne întâlni la jumătatea drumului, de a căuta compromisuri. Totul s-a dovedit a fi în zadar", a declarat Lavrov.