Lecție de fair-play de la 'Kaiser': 'Eu am de învățat de la fiecare om'

"Kaiserul" Ionuț Lupescu, candidatul generației de aur la funcția de președinte al Federației Române de Fotbal, a declarat, ieri, la Sibiu, că are de învățat de la fiecare om pe care îl întalnește, intrebat fiind daca are ceva de invatat de la Răzvan Burleanu.

"Eu consider că am de învătat de la fiecare om pe care îl întâlnesc în această viață. Așa sunt eu făcut, să nu disprețuiesc omenii", a răspuns Ionuț Lupescu la solicitarea ziariștilor de a comenta atacul lui Răzvan Burleanu la adresa sa. Lupescu a ținut sa precizeze că în curând îi va răspunde lui Burleanu referitor la afirmațiile acestuia că nu are nimic de învătat de la el.

Citește și: Mișcare inedită a companiei Telekom: De ce vor beneficia toți clienții operatorului .